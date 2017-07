Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Renault nach Absatzzahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. In den Schwellenländern sei der Autobauer stark unterwegs, in Europa dagegen komme er nur langsam voran, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer Studie vom Dienstag. Der aktuelle Zyklus sowie strukturelle und regulatorische Risiken lasteten auf dem Aktienkurs, und er könne derzeit nicht sehen, wie sich dies ändern lasse./ajx/gl Datum der Analyse: 18.07.2017

