Liebe Trader,

Wie die Bank of America am Dienstag mitteilte, betrug der Gewinn im zweiten Quartal 0,46 US-Dollar, die Analystenschätzungen sahen die Bank im Vorfeld bei 0,44 US-Dollar. Die Erträge lagen bei der Großbank mit 22,8 Mrd. US-Dollar ebenfalls über den Erwartungen von 21,9 Mrd. US-Dollar. Investoren nutzen getreu dem Motto Sell on good news vorbörslich die Gelegenheit von vereinzelten Gewinnmitnahmen.

Zwar liegt das Papier derzeit um gut einen Prozent hinten und könnte aus charttechnischer Sicht nun in dem Bereich der markanten Horizontalunterstützung bei 21,77 US-Dollar einen tragfähigen Boden ausbilden. Trotzdem ist trotz der anfänglichen Schwäche ein größerer Kursschub zur Oberseite zu favorisieren und kann bestens in den nächsten Handelstagen nachgehandelt werden.

Long-Chance:

Sobald das Wertpapier der Bank of America über das Niveau von 24,63 US-Dollar per Tagesschlusskurs zulegen kann, ist mit einem anschließenden Anstieg der Notierungen bis auf das Niveau der Jahreshochs bei 25,80 US-Dollar rechnen. Darüber könnte es ohne Probleme noch bis an 27,50 US-Dollar weiter rauf gehen und macht ein Long-Investment äußerst attraktiv. Dazu müssen aber die aktuellen Quartalszahlen auch genügend Kaufinteressenten anlocken. Ansonsten kann jederzeit noch ein Rücksetzer zurück auf das Unterstützungsniveau von 21,77 US-Dollar folgen - Spätestens von dort aus ist eine größere Erholungsbewegung zu favorisieren.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 24,63 US-Dollar

Kursziel: 25,80 / 27,50 US-Dollar

Stopp: < 21,60 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 3,03 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Bank of America Corp., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 24,02 US-Dollar; 14:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.