Was braucht ein Unternehmen, damit aus einer innovativen Idee ein Markterfolg wird?

Die Antworten auf diese Frage sind so vielfältig wie das Unternehmerleben selbst: Mut, Kreativität, Marktgespür und einen langen Atem. Aber auch Unterstützung! Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) will die Innovationskraft in Deutschland durch innovationsfreundliche Rahmenbedingungen und marktorientierte Förderprogramme unterstützen. Ziel ist es, dass Deutschland zu einer der führenden Innovationsnationen weltweit aufsteigt und bei entscheidenden Zukunftstechnologien auch morgen zur Weltspitze zählt. Wie hoch das BMWi das Innovationspotenzial in Deutschland einschätzt, lässt sich daran erkennen, dass 2,9 Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts in Forschung und Entwicklung fließt.

Hightech made in Germany

Deutschland ist traditionell ein Land der Technik und Innovation. Hierzulande betreiben rund 33.000 Unternehmen kontinuierlich Forschung und Entwicklung, 100.000 Unternehmen bringen regelmäßig neue Produkte und Dienstleistungen auf den Weltmarkt. Diese Unternehmen bilden die Basis für ein gutes Innovationsklima.

Laut dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft investierten deutsche Unternehmen im Jahr 2014 einen Betrag von rund 62 Mrd. Euro in ihre Forschung und in die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen. Die Innovationsausgaben bis zur Markteinführung belaufen sich auf ca. 145 Mrd. Euro. Deutsche Unternehmen stellen weltweit stark nachgefragte Technologieprodukte her. Im Jahre 2014 exportierten sie forschungsintensive Waren im Wert von 675 Mrd. Euro, damit liegt Deutschland an zweiter Stelle weltweit - hinter China und noch vor den USA.

Profitieren tut die deutsche Industrie vom Know-how zahlreicher international anerkannter Forschungseinrichtungen wie der Max-Planck-Gesellschaft, der Fraunhofer-Gesellschaft, der Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungszentren, ...

