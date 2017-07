Liebe Leser,

"willkommen im Sommerloch" heißt das Thema, das in den kommenden Wochen wieder so einige Stilblüten und journalistische Glanzleistungen hervorbringen wird. Schon letzte Woche ging es in den USA los.

Der angebliche Email-Skandal des Präsidentensohns wurde da auf einigen Nachrichtenkanälen zum wichtigsten Thema und diejenigen, die sich noch ein Ressort Wirtschaft und Börse leisten, machten dann daraus auch gleich einen Grund, aus welchem die Börsen ... (Jens Rabe)

