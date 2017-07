ROUNDUP: Lufthansa will nach starkem Halbjahr höher hinaus - Aktie bricht ein

FRANKFURT - Die starke Nachfrage nach Flugtickets beflügelt die Gewinnpläne der Lufthansa . Von Januar bis Juni verdiente der Dax-Konzern im operativen Geschäft fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Für das Gesamtjahr erwartet Vorstandschef Carsten Spohr jetzt ebenfalls eine Steigerung, Analysten gehen von gut 2,1 Milliarden Euro aus. Rückenwind kommt von der stark wachsenden Billigmarke Eurowings, die jetzt schon 2017 in die schwarzen Zahlen fliegen soll. Auch im Frachtgeschäft lief es offenbar besser als noch vor wenigen Monaten gedacht.

Zalando investiert weiter - Umsatz steigt

BERLIN - Die Investitionen in weitere Kundenangebote haben den Onlinemodehändler Zalando im zweiten Quartal gebremst. Die bereinigte operative Marge, die angibt wie viel Ergebnis vom Umsatz beim Unternehmen hängen bleibt, sank nach ersten Berechnungen von 8,8 Prozent auf 7,3 bis 7,8 Prozent, wie Zalando am Dienstag mitteilte. Der operative Gewinn dürfte zwischen 80 und 86 Millionen Euro ausfallen. Im Vorjahr hatte der MDax-Konzern 81 Millionen Euro verdient. Den Umsatz steigerte Zalando hingegen auf 1,09 bis 1,10 Milliarden Euro, was einem Plus von 19 bis 21 Prozent entspricht. Die endgültigen Zahlen will Zalando am 10. August vorlegen.

Zulieferer Schaeffler bekommt Preisdruck der Autoindustrie zu spüren

HERZOGENAURACH - Der Zulieferer Schaeffler hat wegen seiner Probleme mit dem Preisdruck in der Automobilindustrie im ersten Halbjahr deutlich schwächer abgeschnitten. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis sackte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9,1 Prozent auf 780 Millionen Euro ab, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag auf Basis vorläufiger Zahlen in Herzogenaurach mitteilte. Die entsprechende Ergebnismarge sank von 12,8 auf 11,1 Prozent. Der Umsatz kletterte hingegen von 6,7 auf 7,0 Milliarden Euro. Um Währungsschwankungen bereinigt sei das ein Plus von 3,8 Prozent gewesen.

ROUNDUP 2: Software AG wird dank Wartung optimistischer - Umsatz wächst knapp

DARMSTADT - Die Software AG blickt dank lukrativerer Geschäfte mit der Digitalisierung etwas zuversichtlicher auf das Gesamtjahr. Das Management erhöhte die Prognose für die operative Ergebnismarge (bereinigtes Ebita) auf 31,0 bis 32,0 Prozent, wie das im TecDax notierte Unternehmen am frühen Dienstagmorgen überraschend mit Zahlen für das zweite Quartal mitteilte. Zuvor hatten die Darmstädter 30,5 bis 31,5 Prozent erwartet. Beim Verkauf von neuen Softwarelizenzen in der Wachstumssparte mit Integrationssoftware gab es allerdings einen Dämpfer.

ROUNDUP: Goldman Sachs leidet unter ruhigem Kapitalmarkt

NEW YORK - Goldman Sachs hat im zweiten Quartal so stark wie kaum eine andere US-Großbank unter den ruhigen Kapitalmärkten gelitten. Die Einnahmen aus dem wichtigen Handel mit Anleihen, Rohstoffen und Devisen schrumpften im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um satte 40 Prozent und damit noch stärker als von Experten erwartet. Dank Zuwächsen in anderen Bereichen konnte die Wall-Street-Bank ihren Gewinn letztlich noch stabil halten bei 1,8 Milliarden Dollar. Die Aktie stand vorbörslich 1 Prozent im Minus.

Privatkunden-Geschäft treibt Bank of America

CHARLOTTE - Die Bank of America hat im zweiten Quartal dank eines starken Geschäfts mit Privatkunden deutlich mehr verdient. Die Kreditvergabe und die Spareinlagen seien gewachsen, sagte Finanzchef Paul Donofrio am Dienstag. "Unser Privatkunden-Geschäft hatte das beste Quartal in zehn Jahren." Die Aktionäre der Bank of America profitieren davon unter anderem durch eine höhere Dividende. Bekanntester Geldgeber des Hauses ist Warren Buffett, der jüngst angekündigt hatte, zum Hauptaktionär aufzusteigen.

Johnson & Johnson hebt Ausblick erneut an

NEW BRUNSWICK - Der US-Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson hat seine Prognose für das laufende Jahr nach der erfolgten Übernahme der schweizerischen Biotechfirma Actelion erneut angehoben. Der Kauf von Actelion erschließe neue Wachstumsfelder, sagte Konzernchef Alex Gorsky am Dienstag. Für Zuversicht sorgen auch kürzlich erfolgte Zulassungen, wie beispielsweise die von Tremfya gegen Schuppenflechte. Das Medikament basiert auf einem Wirkstoff des Münchner Biotechunternehmens Morphosys .

US-Krankenversicherer UnitedHealth setzt Gewinnziel erneut herauf

NEW YORK - Der größte US-Krankenversicherer UnitedHealth schraubt nach einem überraschend starken zweiten Quartal erneut seine Gewinnerwartungen für 2017 herauf. Der Gewinn je Aktie solle statt 9,10 bis 9,30 Dollar nun 9,20 bis 9,35 Dollar erreichen, kündigte Konzernchef Stephen Hemsley am Dienstag in New York an. Es ist bereits die zweite Anhebung der Prognose in diesem Jahr. Der Jahresumsatz soll weiterhin die im April genannten rund 200 Milliarden Dollar erreichen.

ROUNDUP: Ericsson bleibt in der Krise - Aktie sackt ab

STOCKHOLM - Der kriselnde Netzwerkausrüster Ericsson kommt immer stärker in Bedrängnis. Erneut musste das Management am Dienstag wie schon für den Jahresbeginn einen Quartalsverlust vermelden. Im zweiten Quartal lag das Minus bei einer Milliarde schwedischen Kronen (105 Mio Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in Stockholm mitteilte. Vor einem Jahr hatte der Konzern noch einen Gewinn von 1,6 Milliarden Kronen eingefahren.

ROUNDUP/Munich Re: Naturkatastrophen richten weniger Schäden an

MÜNCHEN - Die Erde ist in der ersten Jahreshälfte laut einer Studie weniger von schweren Naturkatastrophen in Mitleidenschaft gezogen worden als im langjährigen Durchschnitt. Die weltweiten Schäden summierten sich von Anfang Januar bis Ende Juni nach Daten des Rückversicherungskonzerns Munich Re auf die vergleichsweise geringe Summe von 41 Milliarden US-Dollar (35,7 Mrd Euro). Das war weniger als die Hälfte der Naturkatastrophenschäden von 111 Milliarden Dollar, die in der ersten Jahreshälfte 2016 angefallen waren.

Novartis erhöht Nettogewinn im zweiten Quartal und bekräftigt Prognose

BASEL - Der Pharmakonzern Novartis hat im zweiten Quartal von Verkaufsgewinnen profitiert und seinen Nettogewinn deutlich gesteigert. Er erhöhte sich um 10 Prozent auf knapp 2 Milliarden US-Dollar, wie das schweizerische Unternehmen am Dienstag mitteilte. Zusätzlich wirkten sich geringere Abschreibungen positiv aus. Das operative Kernergebnis sank hingegen aufgrund negativer Wechselkurseffekte um 3 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar. Währungbereinigt wäre das Ergebnis stabil geblieben.

ROUNDUP/Mehr Kunden, gute Zahlen: Streaming-Dienst Netflix über Erwartungen

LOS GATOS - Der Online-Videodienst Netflix kann trotz zunehmender Konkurrenz immer mehr Kunden anlocken und seine eigenen Wachstumserwartungen übertreffen. Im vergangenen Quartal gewann das Unternehmen gut fünf Millionen neue Abonnenten dazu. Die US-Finanzwelt und Netflix selbst hatten mit einem Plus von etwas über drei Millionen gerechnet. Die Aktie sprang am Montag nachbörslich um fast elf Prozent auf ein Rekordhoch bei rund 179 Dollar.

Deutsche Bank will nur noch besonders reiche Kunden gesondert beraten

FRANKFURT - Bei der Deutschen Bank müssen Kunden für eine private Vermögensverwaltung demnächst tiefere Taschen vorzeigen. Diese solle sich künftig stärker auf die besonders wohlhabende Klientel konzentrieren und mit ihr mehr Geschäft machen, sagte der Ko-Geschäftsführer der Sparte in Deutschland, Daniel Kalczynski, der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Dienstagausgabe). Weniger reiche Kunden werden dem Private Banking zugeschlagen, das in den herkömmlichen Filialen angeboten wird. Dort wird stärker mit standardisierten Angeboten gearbeitet und jeder Berater kümmert sich um mehr Kunden.

