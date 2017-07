Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix von 178 auf 210 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Anbieter von Streamingdiensten verfüge über starke Programminhalte, eine wachsende Kundenbasis und ein aufwärts gerichtetes Gewinnprofil, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer Studie vom Dienstag. All dies zehre jedoch an den Barmitteln - das größte Manko der Aktie. Angesichts der hohen Marktchancen sei der starke Fokus auf Umsatz aber gerechtfertigt. Das Kursziel macht er ab sofort an seinen Schätzungen für 2018 fest./tih/ajx Datum der Analyse: 18.07.2017

