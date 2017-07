Der EuGH erlaubt einem deutschen Piraten-Politiker den Einblick in österreichische Gerichtsunterlagen zur Vorratsdatenspeicherung. Die EU-Kommission verweigerte ihm das zuvor. Er zeigt sich dennoch enttäuscht.

Ein deutscher Piraten-Politiker kann mit höchstrichterlicher Zustimmung Einblick in österreichische Gerichtsunterlagen zur umstrittenen Vorratsdatenspeicherung nehmen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) bestätigte am Dienstag in Luxemburg ein erstinstanzliches Urteil, gegen das die EU-Kommission Rechtsmittel eingelegt hatte. Allerdings kommen auf den Kläger Patrick Breyer, den früheren ...

