Viktor Orban hat die Mitwirkung Ungarns am Holocaust verurteilt. Unter Führung von Staatschef Miklos Horthy kollaborierte Ungarn mit Hitler-Deutschland und beteiligte sich auch an der Deportation jüdischer Menschen.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat die Mitwirkung Ungarns am Holocaust mit deutlichen Worten verurteilt. "Ungarn hat ein Verbrechen begangen, als es, anstelle die jüdische Gemeinschaft zu verteidigen, mit den Nazis kollaboriert hat", sagte der rechts-konservative Politiker am Dienstag in Budapest auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem israelischen ...

