Köln (ots) - Hanka Rackwitz nach der Therapie: Hat sie es geschafft, ihre Zwänge zu besiegen?



Zehn Wochen Therapie liegen hinter TV-Maklerin Hanka Rackwitz. In der Schön Klinik Roseneck hat sich die Leipzigerin ihren Zwangsstörungen gestellt - in einer sogenannten "Expositionstherapie". Das heißt, Hanka Rackwitz musste in der Klinik Dinge berühren, vor denen sie bisher panische Angst hatte: Lichtschalter, Aufzugknöpfe und sogar ihre Gummistiefel. Für die Zwangskranke der blanke Horror, vor allem, weil sie sich danach nicht die Hände waschen durfte. "Es ging mir dabei so übel! Ich hab mein ganzes Leben in Frage gestellt. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich denken sollte." Aber die ersten Erfolge machten sie auch stolz. "Dann habe ich gemerkt, dass die neue Freiheit etwas Schönes ist", so Hanka Rackwitz. Ob die Therapie ihr am Ende tatsächlich geholfen und wie sich ihr Alltag seitdem verändert hat, darüber spricht Hanka Rackwitz am Mittwoch exklusiv bei stern TV.



Online-Shops auf dem Prüfstand: Lohnt es sich, Ware aus China zu kaufen?



Ob Kleidung, Schuhe oder technische Geräte - zwei von drei Deutschen shoppen mittlerweile im Internet. Immer beliebter werden dabei auch Online-Shops, die speziell Ware aus China anbieten: darunter etwa GearBest, AliExpress oder Wish.com. Die Angebotspalette dieser Shops ist riesig und vieles, was es dort zu kaufen gibt, ist extrem günstig - zumindest auf den ersten Blick. Denn durch die Zollgebühren oder eventuelle Rücksendungen entstehen oft noch zusätzliche Kosten. stern TV wollte daher wissen, ob sich das Bestellen der Ware aus China am Ende wirklich lohnt und was die vermeintlichen Schnäppchen überhaupt taugen. Dafür ließ stern TV eine fünfköpfige Familie in den China-Shops einkaufen. Wie die Bestellungen verlaufen sind, ob die Ware wirklich in Deutschland angekommen ist und ob die Qualität stimmte - darüber spricht Steffen Hallaschka live bei stern TV mit Ronald Eikenberg vom Computermagazin c't und der Mode-Expertin Inge Szoltysik-Sparrer.



Hauptschule - und dann? Was Alexandro, Max und Jenny bisher erreicht haben



Drei Jahre ist es her, dass stern TV Alexandro, Max und Jenny zum ersten Mal getroffen hat. Damals hatten die Teenager gerade ihren Hauptschulabschluss gemacht - und stern TV wollte wissen, welche Chancen Jugendliche damit überhaupt haben. Was sind ihre Wünsche? Was können sie erreichen? Tatsächlich hat sich bei allen dreien inzwischen einiges getan: Die 19-jährige Jenny hat ihre mittlere Reife gemeistert und sucht einen Ausbildungsplatz - allerdings nicht mehr als Bürokauffrau. "Ich weiß jetzt, dass ich Tierpflegerin werden will", sagt sie. Bisher hat die alleinerziehende Mutter jedoch nur Absagen erhalten. Und auch Max und Alexandro stehen vor großen Herausforderungen: Sie müssen die Gesellenprüfung zum Bäcker bestehen. Ihre Chancen stehen dabei eher schlecht - die Durchfallquote bei den Prüfungen ist hoch. Ob Alexandro und Max es trotzdem schaffen und ob sich die drei Hauptschüler am Ende auf dem Arbeitsmarkt beweisen können? Mittwoch live bei stern TV.



Allein unter Männern: Wie Apnoetaucherin Anna von Boetticher Elitesoldaten ausbildet



Sie benötigt nur einen einzigen Atemzug, um minutenlang unter Wasser zu bleiben: Anna von Boetticher ist eine der besten Apnoetaucherinnen der Welt - und trainiert Marinesoldaten bei der Bundeswehr. Dass sie ohne militärische Erfahrung in einer Männerdomäne arbeitet - für von Boetticher eine echte Herausforderung: "Das ist eine ganz neue Welt für mich. Das braucht mein ganzes Wissen aus all den Jahren Taucherei", sagt die Wahlberlinerin, die in ihrer Karriere bereits 31 deutsche Rekorde aufgestellt hat und genau weiß, worauf es ankommt: "Man muss unter Wasser Stress aushalten können. Wenn ich mit meinem Minentauchgerät in 50 Metern Tiefe bin, habe ich keine Möglichkeit, aufzutauchen. Ich muss dann klarkommen", sagt die 47-Jährige. Wie sie zu ihrem ungewöhnlichen Arbeitsplatz gekommen ist und wie sie es schafft, den jungen Soldaten die Kontrolle über ihre Körper zu vermitteln, darüber spricht Anna von Boetticher Mittwochabend live bei stern TV.



