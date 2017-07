Am Dienstag lieferte die Lufthansa ein klassisches Ausstiegssignal um dann weiteren Aktien auf dem Weg nach unten den Vortritt zu lassen. Wenn eine Aktie nach starken Zahlen verkauft wird, zeigt dies kurzfristig ganz klar eine Überhitzung an. Dazu kommt das Gesamtbild. Der Markt will seit Wochen oder Monaten nicht über das Niveau von 12.800/900 Punkten ...

