PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Dienstagnachmittag seine Verluste ausgeweitet und zuletzt 1,26 Prozent auf 3472,16 Punkte eingebüßt. Börsianer verwiesen als Belastung auf die leichten Verluste an der tonangebenden Wall Street. Dort drückten Kursrückgänge bei Finanzwerten auf die Stimmung, nachdem Goldman Sachs im zweiten Quartal so stark wie kaum eine andere US-Großbank unter den ruhigen Kapitalmärkten gelitten hatte./la/he

2017-07-18/15:41