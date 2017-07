Hinter der Bank of America liegt eines der stärksten Quartale ihrer Geschichte. Dank der höheren Zinsen in den USA hat man beispielsweise einen Quartalsnettogewinn von 4,9 Milliarden Dollar erzielt. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR hat sich die Bilanz und die Aktie der Bank of America mal genauer angeschaut. Zudem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.