Die US-Bank JPMorgan hat Microsoft nach diversen Treffen mit mehreren Firmen aus dem Partner-Netzwerk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 64 US-Dollar belassen. Grundlegend sei in den Gesprächen ein positives Bild für die Geschäftsbereiche des IT- und Softwarekonzerns gemalt worden, schrieb Analyst Mark Murphy in einer Studie vom Dienstag. Entsprechend seien die langfristigen Treiber intakt. Auf kurze Sicht jedoch sei er etwas vorsichtiger geworden./tih/gl Datum der Analyse: 18.07.2017

