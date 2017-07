Berlin (ots) - Berlin - Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel hat eine enge Zusammenarbeit von Autoindustrie und Staat zur Rettung von Arbeitsplätzen am Standort Deutschland gefordert. "Die Veränderung in der Automobilindustrie wird eine gewaltige Kraftanstrengung in den nächsten Jahren erfordern", sagte er dem Berliner "Tagesspiegel" (Mittwochausgabe) mit Blick auf den Umstieg vom Verbrennungs- zum Elektromotor.



