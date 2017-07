IRW-PRESS: Ascendant Resources Inc.: Ascendant Resources erhält endgültige Genehmigung für Notierung an der TSX

18. Juli 2017 - Toronto, Ontario, Kanada - Ascendant Resources Inc. (TSX-V: ASND) (FRA: 2D9) (Ascendant oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297740) gibt bekannt, dass es nach seiner Pressemitteilung vom 28. Juni 2017 von der Toronto Stock Exchange (TSX) die Genehmigung erhalten hat, von der TSX Venture Exchange (TSXV) in das Hauptsegment der TSX aufzusteigen und dort künftig mit seinen Stammaktien (Stammaktien) sowie die aktuell notierten Aktienkauf-Warrants (Warrants) zu notieren.

Die Stammaktien und Warrants werden ab Börsenbeginn am Donnerstag, 20. Juli 2017, unter den bestehenden Symbolen ASND bzw. ASND.WT an der TSX notiert und gehandelt. Durch die Notierung an der TSX ist der letzte Tag, an dem die Stammaktien und Warrants an der TSXV gehandelt werden, Mittwoch, 19. Juli 2017, und die Notierung der Stammaktien und Warrants wird am Donnerstag, 20. Juli 2017, bei Handelsbeginn an der TSXV eingestellt.

Über Ascendant Resources

Ascendant Resources Inc. ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, die auf die aktive Zink-, Silber- und Bleimine El Mochito im westzentralen Bereich von Honduras fokusiert ist. Die Mine ist zu 100 Prozent im Besitz des Unternehmens. El Mochito ist seit 1948 in Betrieb. Das Unternehmen bewertet laufend produzierende bzw. in einem fortgeschrittenen Erschließungsstadium befindliche Rohstoffprojekte in Nord-, Süd- und Zentralamerika, die sich für eine Übernahme eignen. Die Stammaktien des Unternehmens werden hauptsächlich an der TSX Venture Exchange unter dem Börsenkürzel ASND gehandelt. Weitere Informationen zu Ascendant Resources erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.ascendantresources.com.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Weitere Informationen erhalten Sie über:

Chris Buncic President & CEO Tel: 888-723-7413 info@ascendantresources.com In Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung beinhaltet bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf begründeten Annahmen von Ascendant zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen und unterliegen einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Ascendant erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Dazu zählen unter anderem: die Erfüllung der Notierungsbedingungen der TSX sowie andere Faktoren, die hier beschrieben oder angesprochen werden, wie z.B. unvorhersehbare und/oder ungewöhnliche Ereignisse. Viele dieser Faktoren können von Ascendant nicht beeinflusst oder vorhergesagt werden.

Asendant hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse könnten unter Umständen erheblich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen.

Diese vorsorglichen Hinweise gelten für alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung und den Lesern wird empfohlen, zukunftsgerichtete Informationen nicht überzubewerten, da sie naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, schließt Ascendant jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen aufgrund einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder Ergebnisse bzw. aus sonstigen Gründen aus. Bei diesen zukunftsgerichteten Informationen darf nicht davon ausgegangen werden, dass sie die Ansichten des Unternehmens zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Datum dieser Meldung darstellen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40409 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40409&tr=1

