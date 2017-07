Basel - Das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds erreichte im Juni 2017 978.6 Mrd. CHF. Im Vergleich zum Vormonat entspricht dies einer Zunahme um knapp 600 Mio. CHF oder 0.06%. Die Nettomittelzuflüsse betrugen im Juni 2017 rund 3.5 Mrd. CHF.

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im Juni 2017 978.6 Mrd. CHF (Mai 2017: 978.0 Mrd. CHF) an. "Die relevanten Börsen entwickelten sich im Berichtsmonat ziemlich uneinheitlich, was per Saldo einer Seitwärtsbewegung entsprach. So stabilisierte sich das Volumen ...

