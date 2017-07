Bundesfamilienministerin Katarina Barley (SPD) ist zuversichtlich, dass ihre Partei wieder aus dem Umfragetief kommt. Drei Monate vor der Wahl seien Umfragen nicht das Papier wert, auf dem sie stehen, sagte Barley am Dienstag im RBB-"Inforadio".

Auf die lange Sicht komme bei den Wählern gut an, wenn eine Partei einen Plan habe. "Ich erwarte nicht, dass jetzt von heute auf morgen die Umfragen in die Höhe springen. Aber die CDU verweigert bisher den Wahlkampf komplett, sie bietet überhaupt keine Inhalte an. Ich glaube, dass das am Ende die Wählerinnen und Wähler nicht goutieren werden."

Außerdem sei es wichtig, dass die SPD ihre Wahlversprechen halte. "Wir haben den Mindestlohn, die Rente mit 63, das Elterngeld Plus, eine Bafög-Reform und eine Pflege-Reform versprochen - und haben all das erreicht. Deswegen ist es für uns keine Lösung, zu sagen, warum kommt das in den Umfragen nicht durch - darauf kommt es doch nicht an." Die Ergebnisse kämen bei den Menschen an.

"Das ist das, worum es geht, und nicht Zahlen, die irgendwelche Institute erheben", so die SPD-Politikerin.