Buffett hat nur selten etwas Gutes über Hedgefonds-Manager zu sagen, aber er macht eine Ausnahme für die beiden, die er für sein eigenes Unternehmen angeheuert hat. Todd Combs und Ted Weschler haben Hedgefonds gemanagt, bevor sie bei Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2) angefangen haben. Zusammen managen sie Vermögenswerte im Wert von 21 Milliarden US-Dollar. Verglichen mit dem, was sie bei einem Hedgefonds verdienen könnten, verdienen sie hier aber fast nichts.



Im Laufe der Jahre gab Buffett immer wieder einige Details über ihre Vergütung heraus. Er merkte einmal an, dass jeder nur 1 Million US-Dollar Basisgehalt plus 10 % der generierten Renditen verdienen, ...

