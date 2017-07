Düsseldorf (ots) - Vodafone Deutschland setzt mit einer neuen Strategie darauf, viele Tausend Unternehmen direkt mit Glasfaseranschlüssen zu versorgen. Dies sagte Hannes Ametsreiter, Vorsitzender der Geschäftsführung, der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). Das Unternehmen will als Pilotprojekt in 19 Gebieten Düsseldorfs bis Mitte 2018 bis zu 5000 Unternehmen mit superschnellen Glasfaseranschlüssen mit bis zu 1000 Megabit/Sekunde versorgen. Ametsreiter: "Wir investieren in Düsseldorf einen substanziellen Millionenbetrag, damit Tausende Unternehmen fit für die Zukunft werden können. Die Fantasie für weitere Projekte haben wir. Immerhin gibt es in Deutschland rund 32.000 größere und kleinere Gewerbegebiete, die bisher häufig überhaupt keinen schnellen Internetzugang haben. Da bieten sich viele weitere Projekte auf dem Weg zur Gigabit-Wirtschaft an."



Kooperationspartner von Vodafone ist die Deutsche Glasfaser aus Borken, die bereits mehr als 100.000 private Haushalte und 2000 Geschäftskunden mit Glasfaser versorgt hat. Deren Geschäftsführer Uwe Nickl sagt der "Rheinischen Post": "Wir sehen das Düsseldorfer Projekt als richtungsweisend an. Wenn es wie zu erwarten erfolgreich ist, dann trauen wir uns zu, bundesweit sehr viele weitere Gewerbeparks gemeinsam mit Vodafone an Glasfaser anzuschließen, ohne weitere Kooperationen auszuschließen. Vodafone als bekannte Weltmarke ist ein guter Partner, um Unternehmen ein Glasfaserprodukt zu verkaufen."



Nach Informationen der "Rheinischen Post" wird es die Glasfaserverträge ab 299 Euro im Monat geben.



