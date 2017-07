Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 20. Juli 2017 (Woche 29)/18.07.2017



18.15 (VPS 18.14) SWR extra: William und Kate in Heidelberg Moderation: Stephanie Haiber



Sondersendungen zum Besuch der Royals in Heidelberg:



Persönliche Begegnungen mit den Menschen im Land sollen im Mittelpunkt der Reise von Prinz William und Herzogin Kate in Deutschland stehen. Als Herzog und Herzogin von Cambridge wollen sie auch in der Partnerstadt Heidelberg ein Zeichen der deutsch-britischen Freundschaft setzen. Die schönsten Bilder des Tages werden in der Sendung "SWR extra: William und Kate in Heidelberg" von 18:15 bis 18:45 Uhr noch einmal im SWR Fernsehen gezeigt.



Das Besuchsprogramm: Nach dem Deutschen Krebsforschungszentrum besuchen William und Kate in Begleitung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Gattin Gerlinde vor dem Rathaus einen deutsch-britischen Markt. Danach tragen sie sich in das Goldene Buch der Stadt ein und bummeln durch die malerische Steingasse zum Neckarufer. Hier wird es sportlich: Prinz William und Herzogin Kate treten zu einem Ruderwettstreit an. Bei diesem 'Boat Race' über eine Strecke von 1.500 Metern flussabwärts sitzen in zwei Ruderbooten Sportler aus Heidelberg und Cambridge - und jeweils auch William und Kate. Das royale Paar übernimmt im Anschluss persönlich die Ehrung der Sieger auf den Neckarwiesen.



Donnerstag, 27. Juli 2017 (Woche 30)/18.07.2017



21.00 (VPS 20.59) Sport extra: Qualifikation Fußball Europaleague SC Freiburg



21.55 (VPS 21.45) BW: SWR Aktuell Baden-Württemberg RP: SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SR: aktuell



22.05 (VPS 20.59) Sport extra: Qualifikation Fußball Europaleague SC Freiburg



23.05 (VPS 22.44) Die Sofa-Richter Das Rechtsmagazin Erstsendung: 20.06.2017 in SWR/SR



23.50 (VPS 23.30) Halberg Open Air 2017



00.35 (VPS 00.15) BW+RP: 25 Hits in deutscher Sprache Musikgeschichte aus sechs Jahrzehnten Erstsendung: 18.02.2015 in WDR SR: Halberg Open Air 2016 Erstsendung: 25.08.2016 in SWR/SR



01.20 (VPS 01.00) Ein Abend für die Neue Deutsche Welle Da Da Da - Trio, Nena & Co. Erstsendung: 01.01.2014 in WDR



02.50 (VPS 02.30) PUR - Die Geschichte einer Band



04.15 (VPS 03.55) BW+RP: Im Disco-Fieber Eine musikalische Zeitreise durch die Siebziger Erstsendung: 31.12.2016 in RBB



04.20 SR: Tasmanien



Australiens gezähmte Wildnis Erstsendung: 30.09.2007 in Das Erste



04.40 SR: SAAR3 extra (WH) Menschen mit Leidenschaft Erstsendung: 04.05.2017 in SR



05.15 (VPS 04.55) BW+RP: 25 Hits in deutscher Sprache (WH) Musikgeschichte aus sechs Jahrzehnten Erstsendung: 18.02.2015 in WDR



05.25 SR: aktueller bericht



(bis 06.00 - weiter wie mitgeteilt)



Samstag, 05. August 2017 (Woche 32)/18.07.2017



21.50 (VPS 21.49) Merci Chérie Eine Reise durch die Schlagerwelt der Sechziger



In den sechziger Jahren gingen Tränen auf Reisen, kamen weiße Rosen natürlich aus Athen - und Schuld war nur der Bossa Nova. Frauen wollten einen Cowboy als Mann und Männer träumten von 17-Jährigen mit blonden Haaren. "Merci Chérie" blickt zurück auf die Schlagerstars der 60er Jahre: Bill Ramsey sang von der Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe, Alexandra von ihrem Freund dem Baum. Heintje himmelte seine Mama an und Wencke Myhre riet, nicht gleich in jeden Apfel zu beißen. Freddy Quinn war der Junge, der bald wiederkommt und France Gall hatte zwei Apfelsinen im Haar. Es gibt ein Wiedersehen mit Miniröcken, schmalen Krawatten und breiten Pony-Frisuren.



Sonntag, 13. August 2017 (Woche 33)/18.07.2017



18.45 SR: sportarena extra



Saarsport-History: Hary rennt wieder die Geschichte des schnellsten Deutschen Porträt Armin Hary Erstsendung: 19.03.2007 in SR



Sonntag, 13. August 2017 (Woche 33)/18.07.2017



22.25 SR: sportarena extra (WH) Saarsport-History: Hary rennt wieder die Geschichte des schnellsten Deutschen Porträt Armin Hary Erstsendung: 19.03.2007 in SR



Montag, 14. August 2017 (Woche 33)/18.07.2017



09.20 SR: sportarena extra (WH von SO) Saarsport-History: Hary rennt wieder die Geschichte des schnellsten Deutschen Porträt Armin Hary Erstsendung: 19.03.2007 in SR



