Anleger wollen wissen, was ihre Unternehmen in der Zukunft verdienen. Leider halten viele Dax-Konzerne ihre Prognosen gern wage. Doch gibt es auch Vorbilder.

Anleger investieren in die Zukunft, nicht in die Vergangenheit eines Unternehmens. Die Geschäftsberichte liefern jedoch zu einem großen Teil einen Blick in den Rückspiegel. Der Stand des Vermögens und der Schulden wird zum Ende des Geschäftsjahres berechnet, das bei der Präsentation der Ergebnisse schon Wochen und Monate zurückliegt. Die Aufwendungen und Erträge aus der Gewinn- und Verlustrechnung beziehen sich ebenfalls auf das abgelaufene Geschäftsjahr, auch wenn darin zuweilen schon Belastungen verbucht sind, die erst in der Zukunft auf das Unternehmen zukommen. Daher ist für zukunftsorientierte Anleger besonders der Blick in den Lagebericht so wichtig. Denn dieser Teil des Geschäftsberichts soll auch Prognosen darüber liefern, mit welchen Ergebnissen der Vorstand in der näheren Zukunft rechnet.

Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz DSW untersucht daher seit 2011 gemeinsam mit der Unternehmensberatung Kirchhoff jährlich, wie genau es die 30 Großunternehmen aus dem wichtigsten deutschen Aktienindex Dax mit ihren Prognosen nehmen und wie treffsicher diese Informationen für die Anleger sind.

"Wer langfristig anlegen will, braucht langfristige Informationen", sagt DSW-Präsident Ulrich Hocker. Allerdings legen sich immer weniger Dax-Unternehmen über den von den Rechnungslegungsstandards vorgegebenen Prognosezeitraum von nur einem Jahr hinaus fest. Nur sechs der 30 Dax-Größen taten dies in ihren aktuellen Geschäftsberichten - zwei Jahre zuvor waren es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...