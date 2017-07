San Francisco (ots/PRNewswire) - Audentes Therapeutics, Inc. (Nasdaq: BOLD), ein Biotechnologie-Unternehmen mit Fokus auf der Entwicklung und Vermarktung von gentherapeutischen Produkten für Patienten mit schweren, lebensbedrohlichen seltenen Krankheiten, kündigte heute die Ernennung von Fulvio Mavilio, Ph.D., zum Vice President Scientific Affairs, Europe, an. Dr. Mavilio wird in Paris ansässig sein.



"Wir freuen uns sehr, Fulvio in unserem Audentes-Team begrüßen zu dürfen", erklärte Matthew R. Patterson, President und Chief Executive Officer. "Er ist eine international anerkannte wissenschaftliche Führungspersönlichkeit, die wichtige Beiträge in den Bereichen Molekulargenetik und Gentherapie für seltene Krankheiten geleistet hat. Er wird eine wichtige Ressource sein, sowie wir unsere Programm-Pipeline weiter voranbringen, was in naher Zukunft durch den geplanten Start von internationalen Phase-1/2-Studien zu AT132 für die Behandlung von X-chromosomaler myotubulärer Myopathie und zu AT342 für die Behandlung vom Crigler-Najjar-Syndrom betont werden wird."



Vor seinem Start bei Audentes war Dr. Mavilio als wissenschaftlicher Direktor von Genethon, Evry, Frankreich, tätig (2012-2017). Davor war er Kodirektor des Center for Regenerative Medicine of the University of Modena, Italien (2006-2011), Director of Discovery von Molmed SpA (2002-2005), Gründer und Chief Scientific Officer von Genera SpA (1999-2002) sowie Kodirektor vom San Raffaele-Telethon Institute of Gene Therapy in Mailand, Italien (1995-2002). Dr. Mavilio ist Mitglied der European Molecular Biology Association (EMBO), Vorstandsmitglied der American Society of Gene and Cell Therapy (ASGCT) sowie Mitglied der Redaktionsleitung vieler verschiedener internationaler Fachzeitschriften der Bereiche Genetik, Molekularbiologie und Gentherapie. Er erhielt seinen Abschluss in Biologie 1976 an der Universität Rom, promovierte 1979 in medizinischer Genetik an der medizinischen Fakultät der gleichen Universität und lernte von 1985 bis 1989 als Gastwissenschaftler am Wistar Institute in Philadelphia, Pennsylvania, USA. Als Experte und Wegbereiter in den Bereichen Gentherapie und Stammzellenforschung veröffentlichte Dr. Mavilio über 170 Artikel in wichtigen internationalen Fachzeitschriften. Ebenfalls war er als Professor für Molekularbiologie an der Universität in Modena und Reggio Emilia (Modena, Italien) tätig.



"Ich sehe meinem Start bei Audentes zu diesen spannenden Zeiten mit Begeisterung entgegen und freue mich darauf, insbesondere die Bemühungen des Unternehmens in Europa weiterzuentwickeln", äußerte sich Dr. Mavilio, Ph.D. "Durch seine Multi-Projekt-Pipeline, etablierte umfassende cGMP-Produktionskapazitäten und sein erstklassiges Team hat sich Audentes als ein führendes Unternehmen für Gentherapie etabliert und ist für zukünftigen Erfolg gut positioniert."



Informationen zu Audentes Therapeutics, Inc.



Audentes Therapeutics (Nasdaq: BOLD) ist ein Biotechnologie-Unternehmen mit Fokus auf der Entwicklung und Vermarktung von gentherapeutischen Produkte für Patienten mit schweren, lebensbedrohlichen seltenen Krankheiten. Wir arbeiten zurzeit an vier Produktkandidaten: AT132 für die Behandlung von X-chromosomaler myotubulärer Myopathie (XLMTM), AT342 für die Behandlung vom Crigler-Najjar-Syndrom, AT982 für die Behandlung der Pompe-Krankheit und AT307 für die Behandlung vom CASQ2-Subtyp von catecholaminerger polymorpher ventrikulärer Tachykardie (CASQ2-CPVT). Wir sind ein fokussiertes, erfahrenes und leidenschaftliches Team, das sich dafür einsetzt, starke, globale Beziehungen mit Patienten, Forschung und medizinischen Gemeinschaften zu knüpfen.



Bitte besuchen Sie für weitere Informationen zu Audentes www.audentestx.com.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber ohne Beschränkung auf die Entwicklung des Unternehmens in 2017 und seine Produktionspläne sowie den voraussichtlichen Nutzen der Produktkandidaten des Unternehmens. Bei allen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen, die sich auf historische Tatsachen beziehen, handelt es sich um Aussagen, die als zukunftsgerichtet angesehen werden können. Obgleich das Unternehmen der Auffassung ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen reflektierten Erwartungen gerechtfertigt sind, kann das Unternehmen keine zukünftigen Ereignisse, Ergebnisse, Aktionen, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge garantieren und der Zeitablauf sowie die Ergebnisse von biotechnologischen Entwicklungen und potenzielle regulatorische Zulassungen sind zwangsläufig ungewiss. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Aktivitäten und Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, einschließlich Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die Fähigkeit des Unternehmens beziehen, seine Produktkandidaten zu verbessern, regulatorische Zulassungen für seine Produktkandidaten zu erhalten und diese letztlich zu vermarkten, sowie auf den Zeitablauf und die Ergebnisse präklinischer und klinischer Studien, die Fähigkeit des Unternehmens, Entwicklungsaktivitäten zu finanzieren und Entwicklungsziele zu erreichen, die Fähigkeit des Unternehmens, geistiges Eigentum zu schützen sowie auf andere Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in den Dokumenten beschreiben sind, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission einreicht. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen verpflichtet sich auf keine Weise dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu überarbeiten und zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach der Veröffentlichung dieses Dokuments zu reflektieren.



