Martin Schulz möchte Langzeitarbeitslose fördern. Dass ihm der Kampf gegen Arbeitslosigkeit ein ganz persönliches Anliegen ist, erklärt er beim Besuch eines Modellprojekts durch Rückgriffe auf seine eigene Biografie.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will im Fall einer Regierungsbildung Langzeitarbeitslose schneller in Arbeit bringen. "Arbeit ist die Grundlage für ein selbstbestimmtes, würdiges Leben", sagte er am Dienstag nach der Besichtigung eines Modellprojekts für Langzeitarbeitslose im Kreis Heidenheim in Baden-Württemberg. "Und deswegen ist der zweite Arbeitsmarkt, ist der soziale Arbeitsmarkt, wenn ...

