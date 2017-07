Hamburg (ots) - 2017 wird die kress-Familie - kress.de (Chefredakteur: Marc Bartl) und "kress pro" (Chefredakteur: Markus Wiegand) - junge Entscheider (Jahrgang 1980 und jünger) aus klassischen und neuen Medienunternehmen erneut auszeichnen, die schon jetzt in ihrem Feld viel bewegen und auch morgen das Mediengeschäft mitbestimmen werden; die Ausgezeichneten werden unter anderem mit kleinen Porträts in der nächsten Ausgabe des Branchenmagazins "kress pro" vorgestellt.



Vorschläge (auch Eigenbewerbungen) aus allen Medienbereichen sind willkommen per Email an chefredaktion@newsroom.de, auf Twitter nutzen Sie bitte den Hashtag KressAwards, um Kandidaten vorzuschlagen. Die Vorschlagsliste schließt am 24. Juli, 23.30 Uhr.



2016 hat kress folgende Medienmacher ausgezeichnet:



Martin Brüggemann, 34, ("t3n")



Lukas Bruns, 33 (Schwäbisch Media)



Jan Philipp Burgard, 30 (WDR)



Maximilian Dasch, 32 (Salzburger Nachrichten)



Wibke Dauletiar, 36 (Gruner + Jahr)



Niki Fellner, 31 (Mediengruppe Österreich)



Pia Frey, 27 (Opinary)



Nicolas L. Fromm, 30 (Medienholding Nord)



Jan Halpape, 35 (Schwäbisch Media)



Bernd Hellermann, 35 (Gruner und Jahr)



Tina Jäger, 36 (Klassik Radio)



Daniel Kempf, 32 (PDV Inter-Media Venture)



Michaela Kiermaier, 32 (Sat.1 Gold)



David Nickel, 33 (BZV Medienhaus)



Marc Petschulat, 35 (Verlagsgruppe Handelsblatt)



Daniel Rosemann, 34 (Pro Sieben)



Claudius Senst, 30 (Axel Springer)



Lisa Tippelt, 32 (Bauer Media Group)



Cindy Törber, 30 (Bauer Xcel Media)



Michael Wanner, 33 (AZ Medien)



Anita Zielina, 36 (NZZ-Gruppe)



Philipp Käßbohrer, 32 (Bildundtonfabrik)



Matthias Murmann, 31 (Bildundtonfabrik)



Susann Hoffmann, 34 (Edition F)



Nora-Vanessa Wohlert, 31 (Edition F)



