Baden-Baden (ots) - Ein Gesamterlös von über 20.000 Euro konnte am Montagabend erzielt werden, als die Auktionen zugunsten der neuen Kinderklinik des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf unter www.unitedcharity.de ausliefen. Europas größtes Auktionsportal bot gemeinsam mit dem Kinder-UKE einen Monat lang rund 40 einzigartige Dinge und Erlebnisse an, um die Erlöse nun ohne Abzug an das Klinikum weiterzugeben. Die Spenden sollen dabei helfen, schwerkranken Kindern einen Ort der Geborgenheit und Genesung zu schaffen.



Zum Ende der Auktionen gaben die Bieter noch einmal alles: Der höchste Erlös von 4.000 Euro wurde durch die Versteigerung eines exklusiven Besuchs einer Nobelpreisvorlesung in Stockholm erzielt. Besonders begehrt waren außerdem ein Treffen mit Barbara Schöneberger, eine Namenspatenschaft für ein Tierbaby im Hagenbeck-Tierpark und eine Komparsenrolle im Großstadtrevier. "Die Auktion hat ein beachtliches Ergebnis für das neue Kinder-UKE erzielt. Wir danken allen Unterstützern, die sich so tatkräftig an der Auktion beteiligt haben. Jeder einzelne Euro hilft, die modernste Kinderklinik im Norden wie geplant fertig zu stellen", so Dr. Rainer Süßenguth, Leiter der Fördererbetreuung und Fundraising am UKE.



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 6,8 Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.



OTS: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/78160 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_78160.rss2



Pressekontakt: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH Augustaplatz 8 76530 Baden-Baden



Tel: 07221 366 8701 Fax: 07221 366 8709 Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.de