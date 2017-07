Italien setzt die anderen EU-Staaten weiter unter Druck und droht mit automatischer Erteilung von Visa für Migranten. Diese sollen damit ungehindert weiterreisen können. Aktuell droht der Streit zu eskalieren.

Italien erhöht in der Flüchtlingskrise den Druck auf andere EU-Staaten und droht mit der Erteilung von vorübergehenden Visa, mit denen Migranten weiterreisen können. "Wir werden es nicht hinnehmen, zu einem europäischen Aufnahmelager zu werden", kritisierte Außenstaatssekretär Mario Giro am Dienstag in der Zeitung "Il Manifesto".

Auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...