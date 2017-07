FMW-Redaktion

Die Zalando-Aktie verliert heute 9%. Grund dafür sind die verfehlten Erwartungen. Zunächst zu den Zahlen, die man heute bekanntgegeben hat. Im zweiten Quartal 2017 erzielte Zalando einen Umsatz zwischen 1,091-1,109 Milliarden Euro (Q2 2016: 916 Millionen Euro), was einem Anstieg von 19-21% entspricht. Im gleichen Zeitraum betrug das bereinigte Gewinn (EBIT) 80-86 Millionen Euro, was einer Marge von 7,3-7,8% entspricht (Q2 2016: 81 Millionen Euro bzw. 8,8%).

Beim Umsatzwachstum lagen die Erwartungen leicht über 21%. Beim Gewinn lag die Erwartung am oberen Ende der heute veröffentlichten Spanne. Somit spricht man von enttäuschten Erwartungen! Dennoch ist das Wachstum an sich mehr als ordentlich - so betont auch Zalando-Chef Rubin Ritter, dass man mit diesen Zahlen deutlich schneller als der gesamte Onlinemarkt wachse. Warum aber wurden die Erwartungen nicht erfüllt? Nun, da erinnert Herr Ritter uns irgendwie (keine Ahnung warum) an Tesla-Chef Elon Musk.

Bei dem liegen verfehlte Umsatzerwartungen beispielsweise daran, dass angeblich Auslieferungstrucks mit neuen Tesla's noch nicht beim Kunden angekommen waren. Aber zurück zu Zalando. Ritter sagt zu den verfehlten Erwartungen, dass diese auf zahlreiche Feier- und Brückentage zurückzuführen seien, sowie neu eröffnete Warenlager. Diese müssten erst nach und nach ihre volle Kapazität ...

