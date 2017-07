Münster (ots) - Thomas Jeising ist 25 Jahre jung, studiert nebenberuflich Business Administration und kümmert sich bei der LVM Versicherung um die Abwicklung von Schäden in der Kraftfahrt-Sparte - in der Direktion in Münster und seit Neuestem auch von Zuhause. Denn Jeising ist bei der LVM der nun 1.000. Nutzer eines außerbetrieblichen Arbeitsplatzes.



Der sogenannte AbAp ist neben Homeoffice und "FührungFlex" eines von drei flexiblen Arbeitsmodellen, das die LVM ihren Mitarbeiter anbietet, um Beruf und Privatleben besser vereinbaren zu können. Im Regelfall (die Quote liegt bei knapp 84 Prozent) teilen sich zwei Mitarbeiter einen Arbeitsplatz am Unternehmensstandort, den sie im täglichen Wechsel nutzen. So bleiben sie aktiver Bestandteil ihrer Teams und verlieren nicht den Draht zu den Kollegen. Vor über 20 Jahren als Pilotprojekt mit 34 Testpersonen ins Leben gerufen, hat sich der AbAp bei der LVM inzwischen zu einem erfolgreichen flexiblen Arbeitsmodell entwickelt, das heute von 35 Prozent des angestellten Innendienstes genutzt wird.



Vertrauenskultur schafft Erfolg



Vorstandsmitglied Werner Schmidt und Betriebsrat Ulrich Scheffer, die Mitinitiatoren des einstigen Projekts, sowie Personalleiter Guido Hilchenbach freuen sich und sind stolz, dass die LVM damit nach wie vor bundesweit zu den Vorreitern zählt. "Wir vertrauen unseren Mitarbeitern in höchstem Maß und wissen, dass sie ihre Arbeit verantwortungsvoll erledigen, egal ob von zuhause oder im Büro. Dass wir mit unserer Vertrauenskultur richtig liegen, ist erwiesen. Am AbAp sind die Mitarbeiter um zehn Prozent produktiver", so Guido Hilchenbach.



Effizienz und Mitarbeiterorientierung gehen Hand in Hand



Der Wunsch nach flexibler Arbeit ist für die LVM nicht neu. Schon vor über 20 Jahren sprachen sich zahlreiche Kollegen für Heimarbeit aus. Mit den zur Verfügung stehenden IT-Systemen für die Datenverarbeitung und die Telefonie gibt es bei der LVM ideale Infrastrukturen, um das Arbeiten von zuhause zu ermöglichen und dem Wunsch der Mitarbeiter nachzukommen. Gleichzeitig wurden und werden durch das Prinzip des geteilten Arbeitsplatzes im Unternehmen die räumlichen Kapazitäten effizienter genutzt. Positiver Nebeneffekt: Die Umwelt wird mit weniger CO2-Ausstoß durch weniger Pendler belastet.



Flexible Arbeitsmodelle bei der LVM



Beim AbAp handelt es sich um einen fest installierten, von der LVM ausgestatteten Telearbeitsplatz im Zuhause des jeweiligen Mitarbeiters. Die Betriebsvereinbarung gibt vor, dass der Mitarbeiter grundsätzlich zu 50 Prozent im Unternehmen und zu 50 Prozent zuhause tätig ist. Diese Variante nutzen 1.000 Angestellte der LVM, die keine dauerhafte Führungsaufgabe wahrnehmen. Ein weiteres Modell für Angestellte ohne dauerhafte Führungsaufgabe ist das Homeoffice. In der Regel besteht hier die Möglichkeit einen Tag pro Woche zuhause zu arbeiten. Per WLAN können die Anwender über eine gesicherte VPN-Verbindung mit ihrem LVM-Laptop auf das Unternehmensnetzwerk zugreifen. Homeoffice nutzen aktuell 262 Personen, das sind neun Prozent des angestellten Innendienstes. Führungskräfte sollten täglich im Haus sein, können aber die Variante "FührungFlex" nutzen. Sie erhalten das technische Equipment, um beispielsweise die Hälfte des Tages außerhalb des Campus arbeiten zu können. Derzeit wird dieses Modell von 46 Führungskräften praktiziert.



