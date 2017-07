Frankfurt - Das Wetter in den USA hält die Getreide- und Ölsaatenmärkte weiter in Atem, denn zwischen nördlichen und südlicheren Gebieten und zwischen der kurzen und mittleren Frist schwanken die Vorhersagen deutlich, so die Analysten der Commerzbank.Insgesamt jedoch mache die heiße und trockene Witterung den Pflanzen weiterhin zu schaffen und es sehe nicht nach einer grundsätzlichen Änderung der Bedingungen aus. Auch in der letzten Berichtswoche habe sich der Pflanzenzustand verschlechtert - wenn auch nur geringfügig.

Den vollständigen Artikel lesen ...