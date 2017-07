Frankfurt - Gold hat gestern im zweiten Anlauf die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie überwunden, was zu technisch bedingten Anschlusskäufen führte, und den Goldpreis heute Morgen bis auf fast 1.240 USD je Feinunze steigen lässt, so die Analysten der Commerzbank.Hierzu trage auch der schwache US-Dollar bei, der gegenüber dem Euro auf ein 14-Monatstief abwerte. Gegenüber anderen Währungen zeige sich der US-Dollar ebenfalls schwach, wie am Rückgang des US-Dollar-Index auf ein 10-Monatstief zu beobachten sei. In den USA hätten gestern zwei weitere Senatoren angekündigt, gegen die Gesundheitsreform von Präsident Trump zu stimmen, womit diese keine Mehrheit mehr im Senat habe. Trump komme mit seinen geplanten Reformen also nicht voran.

Den vollständigen Artikel lesen ...