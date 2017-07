Hamburg (ots) - Seit Ende März ist das Kult-Lokal "Café Katzenberger" von TV-Blondine Daniela Katzenberger (30) in Santa Ponça auf Mallorca geschlossen. Doch es scheint, als könnte die Lokalität schon bald in neuem Glanz erstrahlen. Exklusive CLOSER-Fotos (EVT 19.07.) zeigen, wie TV-Auswanderer Jens Büchner (47) und seine Ehefrau Daniela (37) das Café inspizieren.



Auf die Fotos angesprochen bestätigt Jens: "Ja, mir wurde das ,Café Katzenberger' angeboten, nachdem es geschlossen wurde." Sollte der Schlagersänger sich dazu entscheiden, das Lokal zu mieten, würde er einige Dinge anders machen als die Katze: "In seinen Augen ist es das Wichtigste, für die Gäste vor Ort präsent zu sein, was bei Daniela ja nicht unbedingt der Fall war", verrät ein Insider.



Obwohl sich Jens bereits Gedanken um ein Konzept für sein Café gemacht hat, muss die Umsetzung noch warten: "Geplant ist für dieses Jahr nichts, da die Saison ja schon am Laufen ist. Es wäre eher eine Idee fürs nächste Jahr", so der Vertraute.



