die Deutsche Lufthansa AG hat ein wirtschaftlich erfolgreiches erstes Halbjahr hinter sich. Das zeigen die vorläufigen Ergebnisse, die das Luftverkehrsunternehmen jetzt vorgelegt hat. Wir schauen uns die Zahlen in zwei Teilen genauer an.

So entwickelten sich Umsatz und Gewinn!

Die Lufthansa erwirtschaftete per Ende Juni einen Umsatzerlös in Höhe von 17,0 Mrd. Euro. Das waren 2,0 Mrd. Euro mehr als in der ersten Hälfte des Vorjahres.

Der

