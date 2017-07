"Change Happens Here" ist dieses Jahr die größte Rekrutierungskampagne des Unternehmens



Genf (ots/PRNewswire) - Heute kündigt Oracle 1000 neue Arbeitsplätze in Europa, im Nahen Osten und in Afrika an. Unter dem Motto "Change Happens Here" will das Unternehmen die nächste Generation von ambitionierten, motivierten und digital versierten Vertriebsmitarbeitern gewinnen, um das Wachstum des Oracle-Geschäftsbereichs Cloud-Computing zu unterstützen.



Diese Initiative folgt auf die kürzlich veröffentlichten (http://i nvestor.oracle.com/financial-news/financial-news-details/2017/Q4-FY17 -GAAP-EPS-UP-15-TO-076-and-NON-GAAP-EPS-UP-10-TO-089/default.aspx) Rekord-Finanzergebnisse des Unternehmens mit einem gesamten Anstieg des Cloud-Umsatzes von 58 %. Oracle ist nunmehr das am schnellsten wachsende Unternehmen mit skalierter Cloud und die gegenwärtige Prognose lautet, dass sich der Cloud-Geschäftsbereich von Oracle im laufenden Jahr zu einem Hyperwachstum beschleunigen wird.



Die Einstellungskampagne richtet sich an Bewerber mit verschiedenen Hintergründen und Profilen mit zwei bis sechs Jahren Berufserfahrung, die derzeit in Funktionen im Personalwesen, Marketing, Rekrutierung, Finanzen, Lieferkette oder Vertrieb tätig sind. Oracle rekrutiert Kandidaten mit einem ausgeprägten Sinn für persönliche Antriebsstärke und der Fähigkeit, einige der spannendsten Cloud-Technologien der Welt erfolgreich zu verkaufen.



Kandidaten können sich sofort für eine Reihe von Funktionen im gesamten EMEA-Raum bewerben, wenn Sie die Webseite "Change Happens Here" - oracle.com/experience (http://www.oracle.com/webfolder/experience-oracle/index.html) besuchen. Oracle ist auf der Suche nach Hochschulabsolventen, die ein echtes Interesse für Technologie haben und über die notwendige Leidenschaft verfügen, den Wandel durch Cloud-Computing in den Unternehmen zu verwirklichen.



Tino Scholman, Vice President von Oracle Cloud in der EMEA-Region, kommentierte: "Unser Cloud-Business wächst derzeit unglaublich rasant, deshalb ist jetzt die richtige Zeit, eine neue Generation mit Talenten in unser Unternehmen zu bringen. Wir wollen auf Beziehungen fokussierte Menschen einstellen, die eigenverantwortlich und klug sind, die erfolgreich die Business-Transformation für unsere Kunden fördern können und großartige Ergebnisse liefern wollen. Vielfalt ist einer der Eckpfeiler der einzigartigen Oracle-Unternehmenskultur. Wir möchten 1000 talentierten Menschen die Chance bieten, ihre berufliche Laufbahn zum Besseren zu verändern, auf optimale Schulungs- und Entwicklungsmöglichkeiten zurückzugreifen und ihre Karriere zu beschleunigen, und zwar im wachstumsstärksten Cloud-Unternehmen im Zentrum eines Generationenwechsels mit Blick auf die digitale Befähigung."



Für weitere Informationen über die Vertriebsfunktionen für die Oracle Cloud Application besuchen Sie bitte: oracle.com/experience (http://www.oracle.com/webfolder/experience-oracle/index.html)



