Basel - Die Quartalszahlen von Novartis haben zwar nicht für einen Freudentaumel gesorgt - sie dürften sowohl das Management als auch Investoren deutlich beruhigt haben. Denn es gab keine negativen Überraschungen. Im Gegenteil: die Augensparte Alcon, das Sorgenkind über viele Quartale hinweg, hat sogar so gut abgeschnitten, dass die Umsatzprognose für das Gesamtjahr etwas angehoben wurde.

Es ist aber wohl vor allem die Aussicht, dass die Erholung der Alcon-Geschäfte auch die Optionen für die strategische Überprüfung erweitere. Wie CEO Joseph Jimenez am Dienstag vor Journalisten und Analysten mehrfach sagte, müsse angesichts der aktuellen Tendenz auch eine Kapitalmarkttransaktion in Betracht gezogen werden. "Aber", so schränkt er ein, "das macht nur Sinn, wenn es gelingt, auch in den kommenden Quartalen diesen Trend bei Alcon fortzusetzen."

Angesichts der operativen Verbesserungen fällt denn auch die Tatsache, dass die Augensparte im Laufe des zweiten Quartals eine Zwangsvorladung vom U.S. Department of Justice und der Securities and Exchange Commission wegen bestimmter Aktivitäten in Russland und Asien erhalten hat, kaum ins Gewicht. "Das steht im Zusammenhang mit aggressiven Verkaufspraktiken, die wir aber bereits vor einigen Jahren unter die Lupe genommen haben," antwortete Jimenez auf entsprechende Fragen. Man kooperiere mit den entsprechenden Behörden vollständig.

Innovative Medicines mit voller Pipeline

Neben Alcon hat auch die Pharmasparte Innovative Medicine beim Umsatz etwas besser als erwartet abgeschnitten. Hier hätten sich ...

