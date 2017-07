FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 19. Juli:

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:30 AST: BHP Billiton Jahresbericht Produktion 07:00 NL: ASML Holding Halbjahreszahlen 07:00 S: Tele2 Q2-Zahlen 07:20 S: Volvo AB Q2-Zahlen 08:00 GB: Wizz Air Q1-Zahlen 11:00 D: VW-Konzernabsatz 06/17 11:30 D: Anleihe Laufzeit: 30 Jahre Volumen: 1 Mrd EUR 12:55 USA: Morgan Stanley Q2-Zahlen 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 06/17 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 22:00 USA: American Express Q2-Zahlen 22:05 USA: T-Mobile US Q2-Zahlen 22:10 USA: Alcoa Q2-Zahlen 22:15 USA: Qualcomm Q3-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE S: Electrolux Q2 Interim Statement USA: U.S. Bancorp Q2-Zahlen USA: Steel Dynamics Q2-Zahlen USA: Diebold Nixdorf Q2-Zahlen SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Pk Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung zur sozialen Struktur der Wählerschaft der wichtigsten politischen Parteien, Berlin 09:30 D: Fortsetzung Prozess gegen früheren HRE-Bankchef Georg Funke wegen geschönter Firmenberichte, München 10:00 D: Streit um Gebrauchtwagen mit Motorschaden vor dem BGH - Steht dem Käufer Schadenersatz zu? Karlsruhe D: Wer möchte einen Riesen-Diesel? - Daimler stellt neue X-Klasse in Südafrika vor, Kapstadt

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

