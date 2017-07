NEW YORK (Dow Jones)--Der Kreditkartenanbieter Visa und der Bezahldienst Paypal werden künftig auch in Europa zusammenarbeiten. Dies kündigten die beiden Unternehmen an, die bisher in den USA und in Asien kooperieren. Paypal werde ihre Banklizenz in Europa nutzen, hieß es. Paypal-Kunden könnten künftig auch über Kreditkartenterminals von Visa zahlen.

