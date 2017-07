Mainz (ots) - Mittwoch, 19. Juli 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Dieter Wedel, Regisseur Claude-Oliver Rudolph, Schauspieler



Moderner Diebstahlschutz fürs Fahrrad - GPS-Tracker als Sicherung Leckeres mit frischen Kirschen - Clafoutis - Kuchen aus Frankreich Coole Sommer-Shorts selbst genäht - Tipps von unserer kreativen Näherin







Mittwoch, 19. Juli 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Rinder aus Schottland - Auktion und Ankunft in Deutschland Expedition: Berlin bei Nacht - Nachdenken im Fitnessstudio Ein Tag als... - Gemüselieferantin







Mittwoch, 19. Juli 2017, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Christina v. Ungern-Sternberg



Dieselfahrverbot für Stuttgart? - Deutsche Umwelthilfe geht vor Gericht Ein Jahr Präsident der Philippinen - Dutertes Kampf gegen Drogen und IS Geburtshütten in Kenia - Traditionelle Methode in der Kritik Kate und William zu Gast in Berlin - Royaler Besuch am Brandenburger Tor







Mittwoch, 19. Juli 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Wer ist mein Vater? - Spenderkind Miriam verklagt Samenbank







Mittwoch, 19. Juli 2017, 17.45 Uhr



Leute heute spezial William & Kate in Berlin Moderation: Karen Webb



Prinz William und Herzogin Catherine von Cambridge besuchen mit ihren Kindern George und Charlotte für drei Tage Deutschland. "Leute heute spezial" begleitet die royale Familie auf ihrem Weg durch Berlin und zu einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.







Mittwoch, 19. Juli 2017, 23.15 Uhr



auslandsjournal Moderation: Antje Pieper



Die Trumps, das Geld und die Politik - Eine schrecklich nette Familie Aus den USA berichtet ZDF-Korrespondentin Ines Trams.



Die Kindersoldaten des IS - Mörderische Erziehung Aus dem Irak und Syrien berichten Sofia Amara und Frédéric Ulferts.



Palermos Aufstand gegen die Mafia - Bürgerinitiative gegen Schutzgeld Aus Italien berichtet ZDF-Reporter Gert Anhalt.



außendienst im Flüchtlingshotel - Neuanfang in Athen Aus Griechenland berichtet ZDF-Reporterin Anja Roth.



