Fondsmanager Jacques-Aurelien Marcireau investiert für die Vermögensverwaltung Edmond de Rothschild in Big-Data-Unternehmen. Die Datensammler selbst stehen aber nicht im Fokus. Worauf seine Anlagestrategie aufbaut.

WirtschaftsWoche: Bei der Verwendung von Big Data sehen Sie weiterhin enormes Potenzial. Bei welchen Branchen, die bislang eher weniger damit in Verbindung gebracht werden, vermuten Sie den größten Bedarf?

Jacques-Aurelien Marcireau: Man erwartet bei der Verbreitung von Big Data so transformierende Auswirkungen in vielen Wirtschaftssektoren, dass sich keiner je wagen würde, ihre wirtschaftliche Realität in Frage zu stellen. Der Gesundheitsbereich, die Autoindustrie, Dienstleistungen, Banken und Versicherungen - kein Sektor bleibt unberührt. Traditionelle Unternehmen bemühen sich sehr, so viele Daten wie möglich über das Kundenverhalten zu sammeln, um Risikoanalysen zu optimieren und neue Märkte zu identifizieren.

Welche Märkte sind dafür prädestiniert?

Die Datenflut stellt eine beispiellose Chance für die Innovation im Gesundheitssektor dar: Erkennung von Risikofaktoren bei Krankheiten, Diagnosehilfe, Auswahl und Kontrolle der Behandlung und deren Effizienz, Unterstützung bei Arzneimittelsicherheit und Epidemiologie, etcetera. Dank Big Data entwickelt sich gerade in der Gesundheitspflege ein sogenannter "4 P"-Ansatz für "predictive" - voraussagend, "preventative" - vorsorglich, "personalised" - personalisiert und "participative" - partizipativ.

Was ist mit traditioneller Industrie?

Schon lange helfen Sensoren in unseren Autos zum Beispiel dabei, den Reifendruck sowie das Öl- und Kraftstoffniveau zu messen. Aber Big Data hat den Automobilsektor komplett verändert: Das Fahren wird sicherer und ökologischer. Die neuen Autos von heute verlassen die Fabrik mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...