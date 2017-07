Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag auf breiter Front nachgegeben. Dass der SMI nicht tiefer ins Minus abrutschte, verdankte er den nach Zahlen gesuchten Novartis. Aber auch diese hielten ihre frühen Gewinne bis zum Schluss nur teilweise, was zu einer sinkenden Tendenz des Gesamtmarktes ab Mittag führte. Dieser Effekt wurde noch durch schwache Zahlen von Goldman Sachs verstärkt, was insbesondere die CS-Aktien in Mitleidenschaft zog. Insgesamt sei die Stimmung nach der starken Vorwoche wieder etwas auf die vorsichtigere Seite gekippt, hiess es in Marktkreisen. Dazu passte auch die negative Eröffnung an der Wallstreet.

Vor allem Meldungen über ein mögliches Aus der Pläne von US-Präsident Donald Trump zum Rückbau der Gesundheitsreform seines Vorgängers sorgten für Druck auf die Märkte, insbesondere auch auf den US-Dollar, welcher zum Franken deutlich unter die Marke von 0,96 CHF fiel. In den USA hatten zwei weitere Republikaner Widerstand zur Gesundheitsreform angekündigt, ohne die es keine Mehrheit für das Projekt geben kann. Dies weckte an den Finanzmärkten neue Zweifel an der Umsetzungsfähigkeit politischer Vorhaben durch die US-Regierung. Als Belastend erweisen sich auch die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten, welche sich gemäss dem ZEW-Index stärker reduziert haben als erwartet.

Der Swiss Market Index (SMI) gab schliesslich 0,67% auf 8'977,98 Punkte nach. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index ...

