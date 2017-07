FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler sieht sich durch die öffentliche Debatte um Dieselfahrzeuge zu weiterem Handeln veranlasst und nimmt für die Ausweitung freiwilliger Servicemaßnahmen rund 220 Millionen Euro in die Hand.

Die öffentliche Debatte um den Diesel sorge für Verunsicherung, stellte Vorstandsvorsitzender Dieter Zetsche fest. Daher habe sich der Autokonzern für weitere Maßnahmen entschieden, um "den Dieselfahrern wieder Sicherheit zu geben und um das Vertrauen in die Antriebstechnologie zu stärken". Daimler sei davon überzeugt, dass der Diesel nicht zuletzt wegen seiner niedrigen CO2-Emissionen auch künftig ein fester Bestandteil im Antriebsmix sein werde.

Der "Zukunftsplan" sehe neben der massiven Ausweitung der bereits laufenden Servicemaßnahmen auf über drei Millionen Mercedes-Benz-Fahrzeuge in Kundenhand die schnelle Markteinführung der komplett neu entwickelten Diesel-Motorenfamilie vor, hieß es.

Die Maßnahmen für nahezu alle EU5- und EU6-Fahrzeuge in Europa würden in enger Zusammenarbeit mit den deutschen Zulassungsbehörden durchgeführt. Für die Kunden entstünden durch die Maßnahmen keine Kosten. Mit der Umsetzung werde in den nächsten Wochen begonnen.

