Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

AKTIENMÄRKTE (18.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.478,68 -1,07% +5,72% Stoxx50 3.128,83 -1,13% +3,93% DAX 12.430,39 -1,25% +8,27% FTSE 7.390,22 -0,19% +3,46% CAC 5.173,27 -1,09% +6,40% DJIA 21.547,54 -0,38% +9,03% S&P-500 2.457,48 -0,07% +9,77% Nasdaq-Comp. 6.326,28 +0,19% +17,52% Nasdaq-100 5.861,62 +0,37% +20,52% Nikkei-225 19.999,91 -0,59% +4,63% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,7 +31

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,21 46,02 +0,4% 0,19 -18,8% Brent/ICE 48,77 48,42 +0,7% 0,35 -17,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.242,95 1.234,40 +0,7% +8,55 +8,0% Silber (Spot) 16,30 16,12 +1,1% +0,18 +2,3% Platin (Spot) 928,55 925,50 +0,3% +3,05 +2,8% Kupfer-Future 2,72 2,72 +0,1% +0,00 +8,0%

FINANZMARKT USA

Mit kleinen Kursverlusten präsentieren sich die Standardwerte an der Wall Street gegen Dienstagmittag (Ortszeit). Damit halten sich die US-Aktien besser als die Märkte in Europa und Asien. Diese hatten kräftig nachgegeben, nachdem der US-Dollar zu den lokalen Währungen deutlich abgewertet hatte. Ursächlich für die Schwäche des Greenback ist das Scheitern der von US-Präsident Donald Trump geplanten Gesundheitsreform. Damit verstärkten sich die Zweifel, ob Trump überhaupt einige seiner Wahlversprechen einlösen kann. An der Wall Street muss sich die Politik die Aufmerksamkeit der Anleger allerdings mit der Bilanzsaison teilen, die am Dienstag richtig in Schwung kommt. Unter den vorbörslich veröffentlichten Quartalsausweisen überrascht der von Johnson & Johnson besonders positiv. Der Pharma- und Konsumgüterhersteller hat im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet und wird für das Geschäftsjahr optimistischer. Die Aktie gewinnt 0,5 Prozent. Mit Enttäuschung werden die Quartalsausweise von Bank of America und Goldman Sachs aufgenommen, deren Aktien um 1,2 Prozent und 2,5 Prozent nachgeben. Beide Banken haben zwar besser verdient als erwartet, bei der Bank of America enttäuschte jedoch die Nettozinsmarge, bei Goldman die Sparte FICC. Harley Davidson hat bei der Vorlage seiner Quartalszahlen eine Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr ausgegeben. Die Aktie bricht um 10 Prozent ein. Netflix steigen um 12,7 Prozent. Im Quartalsausweis des Streaminganbieters fiel vor allem die unerwartet stark gestiegene Zahl der Abonnenten positiv auf. Von der Dollar-Schwäche profitieren Öl und Gold, die in der US-Währung bezahlt werden, denn sie verbilligen sich für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum. Die politische Ungewissheit treibt die Anleger auch in den ebenfalls als sicheren Hafen geltenden Anleihemarkt. Steigende Notierungen drücken dort die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 5 Basispunkte auf 2,26 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

19:00 AT/Telekom Austria AG, Zwischenbericht 2Q

22:06 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 2Q

22:15 US/United Continental Holdings Inc, Ergebnis 2Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der steigende Euro sowie als enttäuschend aufgenommene Geschäftszahlen von US-Großbanken haben Europas Börsen am Dienstag zugesetzt. Der etwas besser als erwartet ausgefallene ZEW-Index setzte dagegen keine Akzente. "Den Euro-Sprung über 1,15 Dollar hatte niemand auf dem Radarschirm", sagt ein Händler. Umso spannender wird nun die EZB-Sitzung am Donnerstag. Es stellt sich die Frage, ob EZB-Präsident Mario Draghi versuchen wird, den Euro wieder einzufangen. Bankenaktien verloren in Europa im Schnitt 1,6 Prozent, nachdem die Geschäftszahlen von Bank of America und Goldman Sachs mit Enttäuschung aufgenommen worden waren. Lufthansa verloren nach Vorlage von Quartalszahlen und einer Prognoseerhöhung 1,2 Prozent. Die Analysten der Commerzbank verwiesen darauf, dass die Geschäftszahlen zwar hervorragend seien, der Markt jedoch eine erhöhte Gewinnprognose schon eingepreist habe. Zudem gebe es Anzeichen für ein schwächeres Momentum im zweiten Halbjahr. Auch die Software AG erhöhte den Jahresausblick für die operative Marge. Die Aktie gewann 0,4 Prozent. Novartis hat im zweiten Quartal 2017 von höheren Veräußerungsgewinnen und geringeren Abschreibungen profitiert und bekräftigt die Jahresprognose. Für die Aktie ging es in Zürich um 0,4 Prozent nach oben. Ericsson brachen dagegen um 15,6 Prozent ein, nachdem der Netzwerkausrüster einen unerwartet hohen Verlust ausgewiesen hatte. Enttäuschende Zahlen drückten den Kurs von K+S-Wettbewerber Yara um 3 Prozent. K+S verloren 2,8 Prozent nach. Zalando büßten 8,3 Prozent ein, nachdem der Onlinehändler sowohl die Gewinn- als auch die Umsatzprognose verfehlt hatte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.35 Uhr Mo, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1577 +0,40% 1,1531 1,1475 +10,1% EUR/JPY 129,56 +0,26% 129,23 129,41 +5,4% EUR/CHF 1,1032 -0,29% 1,1064 1,1046 +3,0% EUR/GBP 0,8887 +0,97% 0,8802 1,1387 +4,3% USD/JPY 111,90 -0,17% 112,09 112,79 -4,3% GBP/USD 1,3026 -0,56% 1,3099 1,3066 +5,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Ein schwacher Dollar hat am Dienstag die asiatischen Börsen belastet. Dagegen profitierte das zinslos gehaltene Gold von der Aussicht auf länger niedrige Zinsen in den USA. Die Ölpreise erholten sich zunächst etwas von den Vortagesverlusten, rutschten im späten Handel allerdings wieder ins Minus. Neue Prognosen der Energy Information Administration, die für August einen Anstieg der US-Fracking-Produktion um 113.000 Barrel am Tag erwartet, lasteten weiter auf den Notierungen. In Japan standen vor allem die Exportwerte mit dem schwachen Dollar unter Druck. Honda Motor verloren 1,2 Prozent und Toyota Motors 1,3 Prozent. Aber auch die Versicherungswerte verzeichneten deutlichere Abgaben. Mitsubishi UFJ Financial reduzierten sich um 1,4 Prozent und Japan Post Bank um 1,1 Prozent. Der australische Bergbaukonzern Rio Tinto wird in diesem Jahr weniger Eisenerz und Kokskohle produzieren als ursprünglich angenommen. Der Kurs gab um 1,5 Prozent nach. Die Banken-Schwergewichte Commonwealth Bank of Australia, Westpac Banking, National Australia Bank und Australia and New Zealand Banking fielen zwischen 1,6 und 1,9 Prozent. Grund waren Berichte, wonach die Regulierungsbehörde ihre Pläne für die Kapitalausstattung der Banken zeitnah veröffentlichen will. Es bestehen hier Sorgen in Bezug auf möglicherweise verschärfte Vorgaben. Dagegen schossen Sunny Optical in Hongkong um 13,3 Prozent nach oben. Das Unternehmen konnte mit seinem Zwischenbericht für das zweite Quartal überzeugen. Für China Vanke ging es um 1,5 Prozent aufwärts. Das Unternehmen plant eine größere Übernahme.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Daimler lässt sich "Diesel-Offensive" 220 Millionen Euro kosten

Daimler sieht sich durch die öffentliche Debatte um Dieselfahrzeuge zu weiterem Handeln veranlasst und nimmt für die Ausweitung freiwilliger Servicemaßnahmen rund 220 Millionen Euro in die Hand. Die öffentliche Debatte um den Diesel sorge für Verunsicherung, stellte Vorstandsvorsitzender Dieter Zetsche fest.

Ermittlungen gegen Deutsche-Börse-Chef könnten eingestellt werden

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat der Deutschen Börse angeboten, ihr Ermittlungsverfahren gegen deren Vorstandsvorsitzenden Carsten Kengeter gegen die Zahlung von Geldbußen einzustellen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Kengeter wegen des Verdachts des Insiderhandels, die nun offenbar als Ordnungswidrigkeit eingestuft werden sollen.

Weg frei für Vertragsverlängerung von Dt.Börse-Chef Kengeter - Kreise

Aufatmen bei der Deutschen Börse. Mit der sich abzeichnenden Einstellung des Verfahrens wegen des Verdachts auf Insiderhandel steht einer Vertragsverlängerung von Börsenchef Carsten Kengeter nichts mehr im Weg. Die Eschborner hatten sich mit der Verlängerung Zeit gelassen, denn wäre es zu einer Anklage gekommen, wäre Kengeter wohl von seinem Amt zurückgetreten. Der Vertrag von Kengeter läuft im März 2018 aus.

Bundesregierung verschiebt U-Boot-Geschäft mit Israel - Medien

Die Bundesregierung hat die Unterzeichnung eines U-Boot-Geschäfts mit Israel offenbar verschoben. Dies verlautete aus einer Quelle im israelischen Nationalen Sicherheitsrat. Die Unterzeichnung einer Absichtserklärung über den Bau und die Lieferung von drei U-Booten sei eigentlich für kommende Woche geplant gewesen, berichteten israelische Medien. Grund für die Verschiebung ist nach israelischen Angaben eine Korruptionsaffäre um das U-Boot-Geschäft in Israel.

Steinhoff legt Anleihe über 800 Millionen Euro auf

Die Steinhoff International Holdings NV hat eine Anleihe über 800 Millionen Euro aufgelegt. Die Laufzeit beträgt den Angaben zufolge 7,5 Jahre, der Kupon liegt bei jährlich 1,875 Prozent. Moody's habe angekündigt, die Emission mit Baa3 und einem stabilen Ausblick zu bewerten.

Baidu and Microsoft kooperieren beim autonomen Fahren

