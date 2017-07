Die bevorstehenden Schulungen richten sich an Organisationen, die sich für Nachhaltigkeit und Berichterstattung interessieren

Als führende Denkfabrik und Nachhaltigkeitszentrum der arabischen Region führt das Arabia CSR Network in der zweiten Jahreshälfte 2017 eine Reihe von Schulungen durch. Beginnend mit einer zertifizierten Schulung zu GRI (Global Reporting Initiative globale Berichterstattungs-Initiative)-Standards im Juli und weiteren im September und Dezember, bietet das ACSRN verstärkt Schulungen an, um bei Einzelpersonen und Organisationen mehr Kapazitäten in den Bereichen CSR (Corporate Social Responsibility soziale Verantwortung von Unternehmen) und Nachhaltigkeit aufzubauen. Eine zweitägige Schulung zum Thema Integrierte Berichterstattung findet im Oktober statt, ein akkreditierter 3-tägiger CSR-Kurs für Fortgeschrittene im November und ein eintägiger Workshop mit dem Titel "Wesentlichkeitsmatrix" ist ebenfalls für Oktober geplant. Für interessierte Teilnehmer organisiert das ACSRN im August ein eintägiges Modul zum Thema GRI Standards Transition.

Das Arabia CSR Network bietet diese Kurse auf der Basis von akkreditierten Inhalten in Kombination mit seiner umfangreichen Erfahrung in den Bereichen CSR, Nachhaltigkeit und Berichterstattung an. Das Netzwerk bietet auch maßgeschneiderte Inhouse-Schulungskurse für Delegiertengruppen aus Regierungskreisen und privaten Organisationen an. Über die Schulungen sagte der Präsident und CEO von ACSRN, Habiba Al Marashi: "In der wettbewerbsorientierten Welt von heute sind nicht-finanzielle Leistungen ein großartiger Maßstab für Exzellenz. Wir vom Arabia CSR Network haben versucht, die Wissenslücke über nicht-finanzielle Leistungen durch das Angebot an hochwertigen und effektiven Schulungen auf diesem Gebiet zu schließen. Seit 2008 arbeiten wir mit führenden Institutionen in der ganzen Welt zusammen, um der Öffentlichkeit eine Reihe hochwertiger Schulungsmodule näherzubringen. Unser einzigartiges Angebot besteht darin, dass wir diese Kurse auch in Arabisch anbieten, um die Bedürfnisse der arabisch sprechenden Bevölkerung in der Region zu erfüllen. Derzeit sind wir die einzige Organisation, die GRI-Kurse in Arabisch anbietet. Wir haben es geschafft, die Inhalte zu lokalisieren, damit sie den Bedürfnissen unserer Interessenvertreter in der Region gerecht werden. Zahlreiche von uns geschulte Organisationen haben mit Erfolg wirksame CSR-Strategien eingeführt und Nachhaltigkeitsberichte veröffentlicht."

Anmerkungen des Verfassers:

Über das Arabia CSR Network: Das Arabia CSR Network ist der erste GRI-zertifizierte Schulungspartner in der Region. Das Netzwerk bietet Schulungen, Forschung und vorbildliche Verfahren, Beratungsleistungen, Zusicherung durch Dritte und eine panarabisch ausgezeichnete Preisinitiative, die als Arabia CSR Awards bekannt ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.arabiacsrnetwork.com.

*Quelle: ME NewsWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170718006141/de/

Contacts:

Arabia CSR Network

Sudipa Bose, +97143448120

admin@arabiacsrnetwork.com

www.arabiacsrnetwork.com