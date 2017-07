BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte in Osteuropa haben am Dienstag uneinheitlich geschlossen. Während die Börsen in Ungarn und Polen nachgaben und damit den Aktienmärkten Westeuropas folgten, beendete die russische Börse den Tag fast verändert. In Tschechien wurden moderate Gewinne verzeichnet.

In Budapest ging der ungarische Leitindex BUX 0,65 Prozent tiefer bei 35 904,22 Punkten aus dem Tag. Das Handelsvolumen belief sich auf 8,1 (Vortag: 8,6) Milliarden Forint. Unter den Einzelwerten rückten die Anteilscheine von Konzum in den Blick. Bei hohem Handelsvolumen gewannen sie 11,17 Prozent. Die Aktien von Opimus legten um 2,87 Prozent zu.

Die Schwergewichte im Bux gaben hingegen einheitlich nach. Die Aktien von Magyar Telekom fielen um 0,21 Prozent, OTP Bank verloren 0,33 Prozent, die Aktien des Ölkonzerns Mol sanken um 0,61 Prozent und die des Pharmaunternehmens Richter Gedeon verloren 1,46 Prozent.

In Warschau schloss der Wig-30 0,40 Prozent schwächer bei 2735,21 Punkten. Der breiter gefasste Wig fiel um 0,33 Prozent auf 62 331,50 Punkte. Schwächster Wert im Wig-30 waren die Aktien des Kohlekonzerns LW Bodanka mit minus 3,17 Prozent. Die Papiere des Branchenkollegen Jastrzbska Spóka Wglowa (JSW) hingegen stiegen um 1,39 Prozent.

Im Bankensektor verloren die Aktien von Bank Pekao 1,14 Prozent, Alior Bank sanken um 1,77 Prozent und mBank rutschten um 2,89 Prozent ab. Ausnahme waren die Anteilscheine von Bank Zachodni, die um 1,71 Prozent zulegten.

Der Moskauer RTS-Interfax-Index ging mit minus 0,09 Prozent auf 1038,45 Punkte kaum verändert aus dem Handel.

In Prag stieg der tschechische Leitindex PX um 0,27 Prozent auf 1008,04 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,56 (zuvor: 0,41) Milliarden tschechischen Kronen.

Unter den Einzelwerten machten die Aktien des Textilkonzerns Pegas Nonwovens nach einem Übernahmeangebot einen Kurssprung von 8,17 Prozent. Der Hauptaktionär hatte das Angebot des Miteigentümers mit den zweitmeisten Anteilen allerdings ausgeschlagen. Kurgewinne verzeichneten auch die Anteilscheine von Unipetrol mit plus 1,66 Prozent und von Komercni Banka mit plus 1,37 Prozent./rai/APA/ck/he

ISIN RU000A0JPEB3 XC0009698371 XC0009655090 PL9999999375

AXC0213 2017-07-18/18:36