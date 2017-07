Papier ist Teil einer fortlaufenden Mission, um dabei zu helfen, die finanzielle Sicherheit des Einzelnen weltweit zu verbessern

Mercer, ein weltweit führendes Beratungsunternehmen zur Förderung von Gesundheit, Wohlstand und Karrieren und hundertprozentige Tochtergesellschaft von Marsh McLennan Companies (NYSE:MMC), präsentierte heute das Papier "Bold Ideas for Mending the Long Term Savings Gap (dt.: Mutige Ideen zur Bewältigung der langfristigen Vorsorgelücke), das Wege aufzeigt, um das weltweite Altersversorgungsdefizit von 70 Billionen US-Dollar zu vermindern. Diese Ideen stehen im Zusammenhang mit dem fortlaufenden Engagement von Mercer, Wege zur Verbesserung der finanziellen Sicherheit des Einzelnen zu erkunden.

Mercer untersucht im Rahmen von vier Hauptthemen innovative Antworten auf das, was Jacques Goulet, President of Health and Wealth, Mercer, wie folgt bezeichnet: "eine der größten Krisen unserer Zeit, für die es keine Patentlösung gibt." Goulet glaubt, dass die Frage der finanziellen Sicherheit nicht nur den Ruhestand betrifft, sondern die umfassendere Sorge bezüglich des finanziellen Wohlergehens, welche den Einzelnen in verschiedenen Lebensphasen plagt. Diese finanziellen Sorgen beeinträchtigen die Sozial- und Arbeitsproduktivität und fordern die Menschen zum Umdenken heraus.

"Wir glauben nicht, dass es sich um eine reine ‚Altersversorgungsangelegenheit' handelt. Die Lücke in der Altersversorgung steht im Kontext mit der bedeutsamen finanziellen Sicherheitsfrage, welche die Produktivität ernsthaft schädigt und Individuen in Perioden finanzieller Instabilität stürzt", sagte Goulet. "Dabei zu helfen, Lösungen auf dieses Problem zu finden, steht im Mittelpunkt der Mission von Mercer, unserer Angebote und unserer umfassenden Forschung und Daten in diesem Bereich."

Jacques Goulet zufolge sind finanziell abgesicherte Personen selbstbewusst in der Lage, finanzielle Ziele für sich selbst und ihre Haushalte zu setzen und zu erreichen, ihre Angehörigen zu unterstützen, die gewünschte Lebensqualität zu genießen und Notfälle abzudecken, ohne sich zu sorgen, ob ihr künftiges Einkommen zur Deckung der Ausgaben oder Absicherung im Alter ausreichend ist.

Mit den "mutigen Ideen" legt Mercer dar, wie wichtig es ist, dass mehrere Akteure gemeinsam sinnvolle Maßnahmen gegen das Vorsorgedefizit ergreifen. Zu den Akteuren zählen Regierungen, Arbeitgeber und Finanzvermittler, die alle den Anreiz und die Fähigkeit haben, bei der Schließung der Vorsorgelücke zu helfen. Zudem wird jede Gruppe selbst profitieren, wenn sie dazu beiträgt, dass ihre Bürger, Mitarbeiter und Kunden effizient und angemessen für die Zukunft sparen.

Das Papier beschreibt die wichtigsten Herausforderungen für die Ursachen der langfristigen Vorsorgelücke, darunter:

Längeres Leben, zusammen mit niedrigeren Geburtenraten

Mangelnder Zugang zu Pensions- und Vorsorgeprodukten

Personen sind auf eine größere finanzielle Verantwortung im Ruhestand unzureichend vorbereitet

Mangelndes Vertrauen in Finanzmärkte und -produkte

Ein von niedrigem Wachstum geprägtes Umfeld

Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern bei der langfristigen Vorsorge

Mercer widmet sich fortlaufend der Aufgabe, die globale finanzielle Sicherheit durch strategische Beziehungen mit weltweit renommierten Organisationen wie dem Weltwirtschaftsforum zu fördern. Mercer ist führender Mitarbeiter am Reformprojekt der Ruhestands- und Vorsorgesysteme des Weltwirtschaftsforums. Jacques Goulet hat in Partnerschaft mit dem Forum globalen Führungspersönlichkeiten Forschungsergebnisse zum aktuellen Stand der weltweiten Altersvorsorgesysteme und der Bedeutung einer Zusammenarbeit mehrerer Akteure vorgestellt. Darüber hinaus verfügt Mercer über umfassende Angebote, die darauf ausgerichtet sind, Herausforderungen in Bezug auf das finanzielle Wohl zu lösen, darunter die Plattformen Mercer Financial Wellness und Harmonise™ und weitere Lösungen.

"Erfolg wird mutiges und unmittelbares Handeln erfordern. Angesichts des derzeitigen Umfangs der Vorsorgelücke müssen alle entsprechenden Akteure jetzt handeln", sagte Renee McGowan, Global Head of Individual Retirement Solutions and Financial Wellness, Mercer. "Personen des öffentlichen und des privaten Sektors müssen gemeinsam an einer kreativen Revolution arbeiten, welche den Einzelnen zur langfristigen Vorsorge aufruft und das Konzept der ‚Vorsorge' von einem Finanzdienstleistungserlebnis zu einem Verbrauchererlebnis verlagert. Die Menschen müssen verstehen, was ‚gut' in Bezug auf Vorsorgeprodukte, -beratung und -entscheidungen ist. Sie müssen jedoch auch mit Selbstvertrauen basierend auf ihrem Wissen handeln können, um die besten Ergebnisse zu erzielen."

Um mehr über die "mutigen Ideen" und die Arbeit von Mercer im Bereich finanzieller Sicherheit zu erfahren, besuchen Sie bitte www.mercer.com/our-thinking/wealth/bold-ideas-for-mending-the-long-term-savings-gap.html

