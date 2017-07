Die Aktie der Deutschen Telekom hat einen Großteil ihrer diesjährigen Kursgewinne wieder abgeben müssen und ist vom Rekordhoch in Höhe von 90 Euro derzeit meilenweit entfernt. In der aktuellen Marktlage bietet sich ein relativ defensives Bonusinvestment an. Unsere Aktien-Empfehlung des Tages. Von Jörg Bernhard

Den vollständigen Artikel lesen ...