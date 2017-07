Separatisten in Donezk haben den Staat "Kleinrussland" ausgerufen. Er soll die Nachfolge der Ukraine antreten. Mit ihrer Erklärung überraschen die prorussischen Rebellen selbst ihre Verbündeten.

Mit der Ausrufung eines Staates "Kleinrussland" überraschten die moskautreuen Seperatisten nicht nur ihre Verbündeten. Die Aufständischen in der Großstadt Donezk erklärten am Dienstag, die frühere Ukraine sei nicht wieder herzustellen. Deswegen rief Separatistenführer Alexander Sachartschenko einseitig den neuen Staat "Kleinrussland" (Malorossija) aus. Russland und die Bundesregierung kritisierten den Schritt als Verstoß gegen den Minsker Friedensplan. Selbst die verbündeten Separatisten in Luhansk lehnten das Projekt ab.

Weder die örtliche Presse, noch die wenigen akkreditierten ausländischen Journalisten wurden vorgewarnt. Und so waren bei der "Staatsgründung" lediglich Vertreter zweier russischer Staatsmedien und des Donezker "Informationsministeriums" anwesend. "Wir, die Vertreter der Regionen der Ex-Ukraine mit Ausnahme der Krim erklären die Bildung eines neuen Staats, der Rechtsnachfolger der Ukraine wird. Wir stimmen darin überein, dass der neue Staat Kleinrussland heißen wird, weil der Begriff Ukraine diskreditiert ist", erklärte Milizenführer Alexander Sachartschenko. Der Schritt diene dazu, den Bürgerkrieg zu beenden, erklärte der "Präsident der Donezker Volksrepublik" (DVR). Mit dem Versprechen, einen demokratischen Staat aufzubauen, kündigte er die Verhängung eines dreijährigen Ausnahmezustands und ein vollständiges Parteienverbot an.

Die Idee eines eigenen Staates in der Ostukraine ist nicht neu: Teile des Donbass stehen seit April 2014 unter Kontrolle der von Moskau unterstützten Aufständischen. Anfänglich wollten diese einen Staat "Neurussland" schaffen, bestehend aus großen Gebieten des Südens und ...

