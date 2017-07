Hamburg (ots) -



Wie Hamburger FABS Foundation mit Internet-Influencern Spenden für soziale Projekte sammeln will - Erste Unterstützung von Außenwerber Wall mit Plakatkampagne und der Verknüpfung Plakat und Online - Auch YouTube Kanal Channel Aid® ist on



Ob "Chance to Dance" oder "MitternachtsSport": Wer solche Angebote für sozial schwache Kinder und Menschen mit Behinderungen unterstützen möchte, kann dies künftig ganz einfach per Smartphone-Klick tun. Außenwerber Wall hilft der neuen Aktion mit kostenlosen Werbeflächen in Hamburg, Köln und Berlin.



Premiere und Start für die gute Sache auf dem Hamburger Jungfernstieg: Die FABS Foundation aus Hamburg stellte heute ihre erste interaktive Spendenkampagne zugunsten sozialer Projekte der Öffentlichkeit vor. Hierbei wird FABS unterstützt durch den Außenwerber Wall, der die Kampagne nicht nur in der Freien und Hansestadt Hamburg, sondern auch in der Bundeshauptstadt Berlin und in Köln kostenfrei plakatiert. Als Testimonials für die Kampagne stellen sich u.a. Tennis-Profi Carina Witthöft oder YouTube-Star Felix von der Laden zur Verfügung, der als Dner mit seinem YouTube Kanal über 3 Millionen Follower hat und Platz 9 der deutschen YouTuber-Topliste belegt.



Nun sieht man ihn nicht im Video, sondern klassisch auf einem Wall Plakat am Jungfernstieg. Warum? "Jegliche Stiftungen auf dem aktuellen Markt machen einen tollen Job. Mir persönlich war es allerdings nicht modern genug. Meistens wird mit einem schwarzen traurigen Kind in einer Pfütze geworben. Die modernen Medien und einflussreichen Internet-Stars werden zu wenig genutzt. Das wollen wir ändern. Moderne Kampagnen, junge Zielgruppen, um auch in jungen Jahren Verantwortung zu lehren, sowie Influencer als Schirmherren, um diese Zielgruppen mitzuziehen", sagt Fabian Narkus, Managing Director FABS Foundation, zum Start der Kampagne und Gründung von FABS Foundation.



"Seit gestern ist als weiteres Tool neben der Plakatkampagne unser YouTube Kanal Channel Aid® on, der erste Charity Channel weltweit. Im Januar 2018 wird ein erstes Channel Aid life in Concert folgen", sagt Narkus weiter. Mit Hilfe internationaler Kooperationen mit YouTubern und Unternehmen gelingt es Channel Aid® regelmäßig kostenfreien Content zur Verfügung gestellt zu bekommen. Dieser wird exklusiv auf dem Channel angeboten. Die Künstler sowie die Foundation rufen in diesem Zusammenhang dazu auf, bewusst die Werbevideos/-banner anzuklicken. Auf moderne Art und Weise kann jeder den guten Zweck unterstützen, auch ohne Eigenkapital einzusetzen. 100% der Werbeeinnahmen fließen in die Projekte der FABS Foundation. "Wir freuen uns sehr, dass die WALL GmbH uns unterstützt, die Menschen zu bewegen und Geld zu spenden", sagt Narkus.



Frauke Bank, Leiterin Unternehmenskommunikation der Wall GmbH: "Uns hat an der Kampagnenidee vor allem die innovative Verknüpfung der Mediengattungen Plakat und Online begeistert. Wir verknüpfen die reale mit der virtuellen Welt - und dies alles im Sinne der guten Sache. Wir hoffen, dass wir so erfolgreich dazu beitragen können, dass möglichst viele Spenden für die ausgewählten Projekte zusammen kommen."



Die FABS Foundation, das ist der ehrenamtliche Teil der Hamburger FABS Projects GmbH, geleitet von Fabian Narkus. Die FABS Foundation wird in Verbindung mit Influencern Spendengelder generieren, um damit Kinder, Jugendliche, sowie Menschen mit Behinderungen in Deutschland zu unterstützen. Im Fokus steht dabei unter anderem das eigens initiierte Projekt namens "Chance to Dance", mit dem Tanzkurse für Menschen mit Behinderungen angeboten werden können. Zusätzlich werden auch stiftungsexterne Projekte, zum Beispiel der Laureus Sport for Good-Foundation unterstützt. Auch Projekte wie der "MitternachtsSport", ein Sportkonzept, das Jugendliche aus sozial schwachen Familien von der Straße holt, soll gefördert werden. Die FABS Foundation unterstützt dabei nur ausgewählte Projekte, bei denen transparent nachvollziehbar ist, dass die erzielten Spenden auch zu 100% bei den Geförderten ankommen.



Wer sein Smartphone ab sofort also auch für eine gute Sache nutzen will und damit YouTube-Star Felix von der Laden und anderen Influencern folgt, sendet eine SMS mit dem Kennwort AID an die Nummer 44 8 44. Vom SMS Preis 5,00 Euro gehen 4,83 Euro direkt an die FABS Foundation. Wer lieber Videos guckt, klickt auf Channel AID Youtube.com/ChannelAid Durch das Anklicken der Werbe-Videos kann JEDER auch ohne eine aktive Spende aus der eigenen Tasche zu leisten die Foundation unterstützen.



www.wall.de / www.FABS-Foundation.com



Influencer der Plakatkampagne: - DNER (Felix von der Laden) / YouTube - Xenia Overdose / Bloggerin - Carina Witthoeft / Tennis-Profi



Links zu den Kommunikationskanälen: Channel Aid: YouTube: https://www.youtube.com/ChannelAid



FABS Foundation, ein gemeinnütziges Projekt der FABS Projects GmbH. FABS Foundation c/o FABS Projects GmbH Am Sandtorkai 56 20457 Hamburg



