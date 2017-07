Nach drei Monaten Dauerprotest verschärft die Opposition die Gangart gegen Venezuelas umstrittenen sozialistischen Präsidenten Maduro. Und US-Präsident Trump droht mit Sanktionen. Die Lage ist brenzlig.

Venezuelas Opposition will im Kampf gegen eine drohende Diktatur den sozialistischen Präsidenten Nicolás Maduro mit einem Generalstreik zum Einlenken zwingen. Mit dem 24-stündigen Ausstand solle am Donnerstag Druck auf Maduro ausgeübt werden, damit er seine Initiative einer Verfassungsreform aufgebe, sagte der Vizevorsitzende des Parlaments, Freddy Guevara. Die Opposition fürchtet, dass Maduro damit eine Diktatur im Land mit den größten Ölreserven der Welt errichten will. US-Präsident Donald Trump drohte Maduro mit Wirtschaftssanktionen, wenn Maduro an dem Plan festhält.

Maduro will das sozialistische Projekt seines Vorgängers Hugo Chávez ...

