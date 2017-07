In eigener Sache: Im Zusammenhang mit der Roadshow #72 (Abonnenten Stammtisch #1) ist es zu Missverständnissen gekommen.Der Stammtisch am 25.7. ist ein Abo-Goodie für zahlende Abonnenten (77 Euro, 12 Ausgaben) unseres Monatsmagazines.Eintritt frei für http://www.boerse-social.com/roadshow diesmal "ja", aber nur für Abonnenten. Es gibt ein mehrgängiges Menü.Um Verwirrung vorzubeugen, werden wir für den nächsten Stammtisch (16.8. mit u.a. Strabag und Rosinger Group) nur noch die Abonnenten direkt anschreiben und die öffentliche Roadshow-Seite erst nachher befüllen. Am 25.7. plaudern beim 1. Stammtisch mit uns:Thomas Niss (Own Austria)Hannes Roither (Palfinger)Bettina Schragl (Immofinanz) Wir haben auf 30 Leute dimensioniert und noch 3...

