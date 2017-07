Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

US-Importpreise deuten auf schwachen Inflationdruck

Die Preise für importierte Güter sind in den USA im Juni erneut gesunken. Die durch niedrige Ölpreise gedämpfte Inflation ist derzeit der Hauptgrund, warum die Fed mit weiteren Zinserhöhungen zögert. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, sanken die Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent, nach einem Minus von 0,1 Prozent im Mai.

IWF hebt Wirtschaftswachstumsprognose für Spanien an

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Prognose für das Wirtschaftswachstum in Spanien angehoben. Nach Einschätzung des Fonds könnte die spanische Wirtschaft in diesem Jahr um 3,1 Prozent zulegen, wenn das Momentum der jüngsten Reformen mehr Fahrt aufnimmt als erwartet. Im April hatte der IWF noch einen Zuwachs um 2,6 Prozent in Aussicht gestellt.

Bundesregierung verschiebt U-Boot-Geschäft mit Israel - Medien

Die Bundesregierung hat die Unterzeichnung eines U-Boot-Geschäfts mit Israel offenbar verschoben. Dies verlautete aus einer Quelle im israelischen Nationalen Sicherheitsrat. Grund für die Verschiebung ist nach israelischen Angaben eine Korruptionsaffäre um das U-Boot-Geschäft in Israel.

Bundesregierung solidarisiert sich mit in der Türkei inhaftiertem Aktivisten

Die Bundesregierung hat sich mit dem in der Türkei inhaftierten deutschen Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner solidarisiert. "Wir sind solidarisch mit Peter Steudtner, der ungerechtfertigt in türkischer Haft sitzt", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert im Internetdienst Twitter. Die Bundesregierung werde sich "auf allen Ebenen für ihn einsetzen", schrieb Seibert weiter.

Baden-Württemberg will im Luftprozess um Stuttgart keinen Vergleich

Unmittelbar vor der Anhörung am morgigen Mittwoch gibt sich die Landesregierung von Baden-Württemberg im Stuttgarter Prozess um saubere Luft wenig kompromissbereit. "Wir wollen keinen Vergleich eingehen. Wir finden auch, dass es an der Zeit ist, dass ein Richter abwägt und entscheidet", sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) der Südwest Presse.

Salafistische Szene in Berlin 2016 deutlich gewachsen

Die salafistische Szene in Berlin ist nach Angaben des Landesverfassungsschutzes im vergangenen Jahr stark gewachsen. Von 2015 auf 2016 stieg die Zahl der Salafisten von 680 auf 840, heißt es im von Innensenator Andreas Geisel (SPD) vorgestellten Verfassungsschutzbericht. Von diesen 840 gelten demnach 380 als gewaltorientiert.

Kalifornien verlängert strenge Klimaschutzvorgaben bis 2030

Im Gegensatz zur Klimapolitik von US-Präsident Donald Trump hat Kalifornien seine strengen Klimaschutzvorgaben bis 2030 verlängert. Mit einer Zweidrittelmehrheit stimmten die Abgeordneten beider Kammern des US-Bundesstaats unter anderem dafür, den Ausstoß der Treibhausgase weiterhin zu reduzieren und die Regeln für den Emissionshandel durchzusetzen.

USA verhängen neue Sanktionen gegen Iran wegen Rüstungsprogrammen

Die US-Regierung hat neue Sanktionen gegen den Iran wegen dessen Rüstungsprogrammen verhängt. Das Außenministerium verkündete die Strafmaßnahmen gegen 18 Personen oder Einheiten, die in Zusammenhang mit dem Raketenprogramm oder der iranischen Revolutionsgarde stünden. Begründet wurde dies mit der Unterstützung Teherans für "terroristische" Gruppen im Nahen Osten.

OSZE hat nach wochenlanger Führungskrise einen neuen Chef

Nach wochenlanger Führungskrise hat die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) wieder einen neuen Chef. Der 57-jährige Schweizer Diplomat Thomas Greminger wurde zum Generalsekretär ernannt, wie es am OSZE-Sitz hieß. Er folgt dem Italiener Lamberto Zannier nach, der Ende Juni gegangen war.

Jane Austen auf der Zehn-Pfund-Note

Auf britischen Pfund-Noten ist derzeit nur eine einzige Frau zu sehen - nämlich Königin Elizabeth II. Doch nun gesellt sich die berühmte britische Schriftstellerin Jane Austen dazu: Der Gouverneur der Bank of England, Mark Carney, präsentierte den neuen Zehn-Pfund-Schein mit dem Konterfei der vor exakt 200 Jahren verstorbenen Autorin.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 18, 2017 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.